Follet, Child, Moyes y Mosse, cuatro jinetes del anti 'brexit' en Madrid

Madrid, 19 nov (EFE).- Los autores británicos Ken Follett, Lee Child, Jojo Moyes y Kate Mosse lanzaron hoy en Madrid un mismo mensaje: 'nos sentimos muy avergonzados porque nuestro país rechaza a Europa'.

'Y esto nos molesta y nos da vergüenza, por eso estamos aquí para deciros que os queremos', expresó Follet durante un encuentro con la prensa en Madrid organizado en el marco de su visita a España con motivo de la 'Gira de la amistad', una campaña anti 'brexit' que arrancó el domingo en Milán y que los llevará también a Berlín y París.

'Tenemos suficiente dinero y las ventas no es lo que nos preocupa ahora -expuso Follet- pero sí la relación con nuestro lectores. Esto es lo que nos mueve'.

En este periplo cargado de amor por Europa, los cuatro jinetes anti 'brexit' pusieron de manifiesto la importancia de estos seguidores que han hecho que la 'insularidad' del Reino Unido no sea un problema para ellos, y por eso quieren seguir transmitiéndoles que son ellos por los que Follet creó este tour al que se unieron el resto de escritores.

'No somos solo nosotros cuatro los que estamos en contra del 'brexit', sino que 35 millones de británicos se sienten igual. No os olvidéis que en Inglaterra los que han votado que no al 'brexit' son jóvenes, y los que sí son mayores y se morirán pronto', dijeron Lee Child, quien no ha dudado en confesar su odio por el líder del Partido del 'brexit', Nigel Farage.

'Si estuviera aquí le daría una patada en los testículos. Es un especulador en moneda extranjera, quiere dar un pelotazo cuando se desplome la moneda británica', añadió al tiempo que ha reconocido que 'no quiere' como lectores a esos ciudadanos pro 'brexit' que sabe que se van a cabrear por haberse embarcado en esta gira.

Por su parte, Jojo Moyes incidió en que los políticos no les 'representan' así como Child ha matizado que se he llegado a esta situación también por los medios de comunicación británicos 'deshonestos'. 'Os pido que eso mismo no ocurra en España', ha espetado.

'La situación política ha sido distorsionada -puntualizó Child- por medios de comunicación corruptos. Me fascina que la gente los haya creído'.

Asimismo, Follet mostró su preocupación ante la futura 'dificultad para viajar' tras la separación de Europa ya que alega que ésto hará que se 'pierda el contacto' con el resto de países: 'cuando eres creador absorbes influencias y si se convierte (Reino Unido) en un país aislado nuestra cultura va a sufrir'.

Por eso estos cuatro magnates de la literatura desean que Europa les 'quiera volver a acoger' cuando se produzca el 'proceso inevitable' que ocurrirá gracias a las generaciones más jóvenes: 'esta situación dará la vuelta'.

Preguntados sobre si han pensado en marcharse de Inglaterra, los cuatro coinciden en que no lo harán porque tienen la 'responsabilidad', ha manifestado Mosse, de 'quedarse' para luchar por el país que quiere.

Además, todos coincidieron también en que el pueblo británico se ha hecho 'muy conformista' con la Democracia.

'Debíamos habernos dado cuenta de lo frágil que es y deberíamos haberla defendido con más ahínco. Hemos perdido la oportunidad y ahora la gente tiene que trabajar para restaurarla de nuevo (...) los británicos han sido demasiado confiados', transmitió Child.

Pese a no querer pronunciarse ni por el auge de la ultra derecha en España ni por la situación de Cataluña, Mosse sí que ha abogado por acudir a la Historia para no 'cometer los mismo errores del pasado'. EFE