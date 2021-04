Fonseca deja en el aire su futuro

Roma, 15 abr (EFE).- El portugués Paulo Fonseca, técnico del Roma, celebró este jueves el pase de su equipo a las semifinales de la Liga Europa, pero consideró que este resultado no afecta 'de ninguna forma' su eventual permanencia o salida del club capitalino el próximo verano.

'Estoy muy satisfecho. Nunca había alcanzado unas semifinales europeas y es un gran orgullo para mí. Lo es también para el Roma', afirmó Fonseca tras eliminar al Ajax en los cuartos de final de la Liga Europa, en declaraciones facilitadas por el equipo romano.

'No cambia nada', contestó el portugués al ser preguntado sobre cómo este resultado puede cambiar su relación con el club.

'No sé si seré el entrenador del Roma la próxima temporada, solo sé que seré el entrenador en el próximo partido. El futuro en este momento no es importante. Como siempre digo, lo importante es el Roma. No estoy preocupado para nada', prosiguió.

El Roma se clasificó para las semifinales de la Liga Europa tras ganar 2-1 la ida y empatar 1-1 la vuelta ante el Ajax y en la próxima ronda se verá las caras con el Manchester United, que eliminó al Granada. EFEam/jl