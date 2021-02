Font: 'Laporta es como el emperador desnudo'

Barcelona, 24 feb (EFE).- El candidato Víctor Font considera que Joan Laporta, el máximo favorito en las elecciones a la presidencia del FC Barcelona del próximo 7 de marzo, es 'como el emperador desnudo, un expresidente con mucho éxito al que nadie se atreve a decir que no tiene proyecto'.

En la rueda de prensa de este jueves, Font recurrió a un cuento del escritor danés Hans Christian Andersen, también conocido como 'El rey desnudo', para subrayar el mensaje de que aunque todo el mundo crea que algo es verdad, no significa que así lo sea.

'Laporta se piensa que con el recuerdo del pasado ya es suficiente y por eso no explica cómo hará frente a la situación que se plantea en el Barça actual. La situación de ahora del club no tiene nada que ver con la vivida en 2003', comentó.

Font insiste en que no critica a Laporta, sino que desea contrastar opciones. '¿Si estoy nervioso? Llevamos mucho tiempo trabajando con honor e ilusión en un mundo con mucho ruido. Hemos trabajado por honestidad y se intenta desprestigiarnos. Solo hacemos las cosas siendo respetuosos, constructivos y yendo de cara', insistió.

Lo que sí admitió es que se siente triste, después de que en la presentación de este jueves de Laporta estuviera presente Albert Benaiges, que se había comprometido con Font.

'Es un día triste, de verdad. Con las dinámicas electorales a veces te das cuenta que no se ponen los intereses del Barça por delante. Llevamos tiempo trabajando con activos del barcelonismo y no tiene sentido pedir exclusividad. Activos y buena gente como el Albert Benaiges, no es bueno que lo pongan contra la espalda y la pared', afirmó.

También habló sobre Jaume Giró, el encargado del área económica de Joan Laporta y que, según Font, se reunió con él en el pasado septiembre.

'Nos habló y nos dijo si podía encajar con nosotros o incluso se planteaba hacer él un proyecto. Muchos de los que van con Laporta, son amigos míos, que les han avisado hace dos días de que estén presentes en un acto. Eso no es tener proyecto', reiteró.

Lejos de la dialéctica electoral, Font aseguró que trabajan para que la vuelta parcial de espectadores (25.000) al Camp Nou se produzca el 4 de abril, en el partido ante el Valladolid, aunque todo dependerá de las afectaciones que impongan las autoridades sanitarias.

'Estamos trabajando para ello y que sea posible en los últimos cuatro partidos de Liga en casa (Valladolid, Getafe, Granada, Atlético Madrid y contra el Celta)', dijo.

Font comentó que la vuelta podría extenderse al Palau Blaugrana y al estadi Johan Cruyff y para que fuera posible los asistentes se someterían a un test de antígenos, así como a otra serie de requisitos.

'Hemos hablado con Javier Tebas, presidente de LaLiga, así como con algunos equipos que están dispuestos a apoyar nuestra iniciativa. Creo que sería una buena noticia para la Liga, aunque primero el Consejo Superior de Deportes (CSD) tiene que dar luz verde y que las autoridades lo autoricen', dijo. EFE