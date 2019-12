Forlán se reúne con Peñarol para hablar sobre opciones de entrenar al equipo

Montevideo, 17 dic (EFE).- El exfutbolista uruguayo Diego Forlán se reúne este martes en Montevideo con directivos del Peñarol para analizar las opciones de entrenar al equipo aurinegro, después de que este domingo finalizase el contrato del técnico Diego López, según varias versiones de la prensa local.

El que fuera jugador del Manchester United inglés, de los españoles Atlético de Madrid y Villarreal o del Independiente argentino reconoció al diario uruguayo El País que estaría 'encantado' de dirigir a Peñarol, del que siempre ha sido hincha y con el que conquistó el Campeonato Uruguayo 2015-2016.

'Sé que hay otros nombres, pero el solo hecho de que te tengan en cuenta ya es importante', indicó el exjugador de 40 años, que este 28 de diciembre disputará su partido oficial de despedida en el estadio Centenario.

Forlán, que en varias ocasiones ha manifestado sus deseos de convertirse en entrenador, indicó que se siente 'preparado', aunque reconoce que no tiene 'la experiencia'.

'Pero he jugado ahí, conozco el club. No es que llegue a un lugar al que vengo de afuera y no conozco como es todo. En este caso tengo un conocimiento del club. Me gusta, disfruto, lo veo, estoy en el día a día, sé lo que está pasando', añadió al periódico.

Tanto El País como El Observador informan de que, a lo largo de la tarde de este martes, el exfutbolista podría reunirse con algunos directivos de Peñarol, no con su presidente, Jorge Barrera, quien se encuentra en Paraguay para el sorteo de la Copa Libertadores 2020, competición en la que está el cuadro 'carbonero'.

Diego Forlán, uno de los jugadores más importantes de la historia de Uruguay, anunció el pasado 6 de agosto su retirada del fútbol profesional, después de más de un año sin jugar.

Fue ganador, entre otros galardones, del Balón de Oro en el Mundial de Sudáfrica 2010, del Trofeo Pichichi de la Liga Española en la temporada 2008-2009, de la Bota de Oro de la UEFA y del Trofeo EFE en 2005.

El palmarés del uruguayo en clubes incluye la Premier League, la FA CUP, la Intertoto, la UEFA Europa League y la Supercopa, entre otros campeonatos. EFE