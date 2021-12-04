Redacción deportes, 4 dic (EFE).- Formación de salida del Gran Premio de Arabia Saudí, el vigésimo primero del Mundial de Fórmula Uno, que se disputará este domingo en el circuito urbano de Yeda:

- PRIMERA FILA:

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.1. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:27,511

.2. Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) 1:27,622

- SEGUNDA FILA:

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.3. Max Verstappen (NED/Red Bull) 1:27,653

.4. Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:28,054

- TERCERA FILA:

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.5. Sergio Pérez (MEX/Red Bull) 1:28,123

.6. Pierre Gasly (FRA/Alpha Tauri) 1:28,125

- CUARTA FILA:

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.7. Lando Norris (GBR/McLaren) 1:28,180

.8. Yuki Tsunoda (JPN/Alpha Tauri) 1:28,442

- QUINTA FILA:

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9. Esteban Ocon (FRA/Alpine) 1:28,647

10. Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo) 1:28,754

- SEXTA FILA:

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11. Daniel Ricciardo (AUS/McLaren) 1:28,668

12. Kimi Raikkonen (FIN/Alfa Romeo) 1:28,885

- SÉPTIMA FILA:

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13. Fernando Alonso (ESP/Alpine) 1:28,920

14. George Russell (GBR/Williams) 1:29,054

- OCTAVA FILA:

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15. Carlos Sainz (ESP/Ferrari) 1:53,652

16. Nicholas Latifi (CAN/Williams) 1:29,177

- NOVENA FILA:

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17. Sebastian Vettel (GER/Aston Martin) 1:29,198

18. Lance Stroll (CAN/Aston Martin) 1:29,368

- DÉCIMA FILA:

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19. Mick Schumacher (GER/Haas) 1:29,464

20. Nikita Mazepin (RUS/Haas) 1:30,473. EFE

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