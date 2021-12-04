Redacción deportes, 4 dic (EFE).- Formación de salida del Gran Premio de Arabia Saudí, el vigésimo primero del Mundial de Fórmula Uno, que se disputará este domingo en el circuito urbano de Yeda:
- PRIMERA FILA:
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.1. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:27,511
.2. Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) 1:27,622
- SEGUNDA FILA:
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.3. Max Verstappen (NED/Red Bull) 1:27,653
.4. Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:28,054
- TERCERA FILA:
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.5. Sergio Pérez (MEX/Red Bull) 1:28,123
.6. Pierre Gasly (FRA/Alpha Tauri) 1:28,125
- CUARTA FILA:
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.7. Lando Norris (GBR/McLaren) 1:28,180
.8. Yuki Tsunoda (JPN/Alpha Tauri) 1:28,442
- QUINTA FILA:
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9. Esteban Ocon (FRA/Alpine) 1:28,647
10. Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo) 1:28,754
- SEXTA FILA:
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11. Daniel Ricciardo (AUS/McLaren) 1:28,668
12. Kimi Raikkonen (FIN/Alfa Romeo) 1:28,885
- SÉPTIMA FILA:
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13. Fernando Alonso (ESP/Alpine) 1:28,920
14. George Russell (GBR/Williams) 1:29,054
- OCTAVA FILA:
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15. Carlos Sainz (ESP/Ferrari) 1:53,652
16. Nicholas Latifi (CAN/Williams) 1:29,177
- NOVENA FILA:
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17. Sebastian Vettel (GER/Aston Martin) 1:29,198
18. Lance Stroll (CAN/Aston Martin) 1:29,368
- DÉCIMA FILA:
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19. Mick Schumacher (GER/Haas) 1:29,464
20. Nikita Mazepin (RUS/Haas) 1:30,473. EFE
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