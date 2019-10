Formalidad en el recuento puede atrasar la toma de posesión del Gobierno luso

Lisboa, 18 oct (EFE).- Una formalidad en la contabilidad de los votos de los residentes en el extranjero podría retrasar la toma de posesión del nuevo Gobierno de Portugal, prevista para el próximo 23 de octubre.

Tras las elecciones del pasado 6 de octubre, tan sólo faltaba escrutar los votos de los residentes en el extranjero, cuyo recuento arrojó ayer dos diputados para el vencedor Partido Socialista (PS) y otros dos para el Partido Social Dmócrata (PSD, centroderecha), por lo que los socialistas sumaban 108 diputados, a 8 de la mayoría absoluta.

Sin embargo, el PSD, partido de la oposición que descendió a los 79 escaños, ha elevado una queja al Tribunal Constitucional ya que no está de acuerdo en cómo fueron computados los votos de los residentes extranjeros que acudieron a ejercer su derecho sin el 'carné de ciudadano' correspondiente.

Según explicaron hoy fuentes del PSD, los que no votaron por no llevar la identificación correcta, fueron contabilizados como votos nulos, al contrario de lo que ocurrió entre los votantes residentes en Portugal que, en caso de no acudir con el 'carné de ciudadano', no pueden votar y, por tanto, forman parte del elenco de la abstención.

El PSD aclaró que esta reclamación no alterará el número de diputados final de cada partido, pero exige que sean computados como abstención.

Con este recurso presentado, el Diario de la República de Portugal no puede hacer públicos aún los resultados y, por tanto, es probable que se aplace la toma de posesión que, en principio, estaba prevista para el próximo miércoles.

Después de la constitución de la Asamblea de la República y de la toma de posesión del Ejecutivo, el primer ministro portugués, António Costa, tendrá que presentar su programa de Gobierno en la Cámara.

Allí necesitará que una mayoría no rechace su proyecto para que su Ejecutivo siga adelante y, a pesar de que esta vez no ha cerrado pactos de legislatura con sus socios de la izquierda, se espera que pase la votación sin problemas. EFE