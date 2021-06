Forsberg: 'Antes me presionaba demasiado, ahora estoy más relajado y seguro'

Copenhague, 27 jun (EFE).- Forsberg ha sido el arquitecto del ataque sueco en el último lustro, pero pese al buen papel de Suecia en el último Mundial, su actuación fue discreta. En esta Eurocopa, el jugador del Leipzig ha explotado finalmente con la selección.

'Antes ponía mucha presión sobre mí, tenía que salir todo perfecto. Ahora me siento más en armonía, no pienso tanto, he madurado más. Es una mejor versión de mí mismo', dijo este domingo en rueda de prensa en la concentración sueca en Gotemburgo (oeste).

Forsberg lleva marcados tres tantos en esta Eurocopa, los mismos que Schick, Lukaku, Wijnaldum y Lewandowski, y dos menos que el máximo goleador provisional, Cristiano Ronaldo.

'Quizás me preocupaba más por forzar las situaciones, ahora dejo que vengan a mí. Estoy más tranquilo, relajado y seguro', afirmó Forsberg, de 29 años y que habla de un proceso en el que ha ido aprendiendo y se ha dejado aconsejar.

Forsberg se entrenó aparte ayer por unas molestias, al igual que el portero Robin Olsen, pero el jugador quiso despejar las dudas.

'Estoy bien, hoy me entrené a tope, solo fue una medida de precaución', explicó.

Pese a quedar primera de grupo e invicta, por delante de España, Suecia ha recibido críticas por su juego excesivamente defensivo y por sus errores en el pase (el que más comete del torneo).

'Nosotros somos fieles al plan de partido', afirmó Forsberg, aunque admitió que el equipo está trabajando en mejorar ese aspecto.

Suecia tiene que intentar adelantar un poco las líneas para que no le cueste tanto superar la primera línea de presión, sostiene Forsberg, quien saca pecho no obstante. 'Sabemos que tenemos calidad y que podemos ganarle a cualquiera', dijo.

'Nos sentimos seguros de lo que hacemos, sabemos lo que podemos dar', añadió el delantero Marcus Berg.

Berg, un favorito de Jan 'Janne' Andersson en sus cinco años como seleccionador nacional, perdió la titularidad contra Polonia en lugar de Robin Quaison. Y Dejan Kulusevski, ausente los primeros partidos por dar positivo en coronavirus, dio dos asistencias en media hora saliendo del banquillo en ese encuentro.

'Hay una competencia muy dura. Pero eso es muy positivo. Solo me centro en entrenarme y en prepararme lo mejor posible', afirmó.

Berg tuvo palabras de elogio para el delantero de la Real Sociedad: 'Isak es muy importante para nosotros, puede resolver un partido en cualquier momento, ya llegarán los goles'.

Ucrania, rival el martes en octavos de final, inspira 'mucho respeto' a los jugadores suecos.

'Es un equipo que quiere jugar y que lucha mucho. Va a estar muy igualado', declaró el mediocentro Gustav Svensson. EFE