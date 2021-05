Fran Escribá: 'Esta derrota nos deja sin opción de fallar'

San Sebastián (España), 7 may. (EFE).- El entrenador del Elche, Fran Escribá, se mostró dolido por una derrota ante la Real Sociedad (2-0) en la que la expulsión de Guti tuvo mucha influencia, y reconoció que tras no puntuar en el Reale Arena su equipo se queda 'sin opción de fallar'.

El técnico valenciano tras el partido, señaló que 'tenemos 9 puntos por delante y una final este martes que tenemos que afrontar para ganarla', después de perder contra la Real Sociedad por una decisión controvertida del colegiado Cordero Vega.

'Yo tengo poca información. La he visto en el campo, no repetida y luego no he visto esa mano de la que habláis. Era un partido difícil y más todavía si te quedas con uno menos', lamentó Escribá, que no quiso criticar abiertamente la decisión arbitral.

El preparador del equipo ilicitano comentó también estar satisfecho con la imagen de una plantilla que, a pesar de la complicada situación, ha demostrado tener un nivel para competir 'contrra cualquiera'.

'Hemos jugado contra los 6 primeros y hemos competido fenomenal y hoy también', dijo orgulloso el técnico del Elche, que por otro lado estaba enfadado por la forma en la que encajó el primer gol de la Real que venció la resistencia de su plantilla.

'También estoy cabreado en ese sentido, porque defendiendo fenomenal como lo estábamos haciendo no podemos conceder el gol en un balón parado', criticó Escribá.- EFE1010566