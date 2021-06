Fran Sánchez dice que deja 'un proyecto que va más allá de los resultados'

Granada, 11 jun (EFE).- Fran Sánchez, que este viernes ha dejado de ser director deportivo del Granada, indicó que se marcha de 'un proyecto que va más allá de los resultados' y que ha disfrutado de una de las 'mejores etapas' de su vida.

Sánchez, que ha estado ligado al Granada cuatro temporadas y media, reconoció en una despedida a través de su cuenta personal de Twitter que 'pocas cosas' le producen 'más emociones' que 'escuchar, pronunciar o leer la palabra Granada'.

'En enero de 2017 se unieron dos de mis pasiones: el Granada y el fútbol. El destino me estaba regalando algo tan grande que nunca hubiera podido imaginar, comenzar un sueño del cual nunca he querido despertar', añadió Sánchez, que reconoció que 'los inicios no fueron sencillos', pero que el tiempo le permitió 'construir un proyecto deportivo que va más allá de los resultados' junto a 'un gran grupo humano'.

El gestor agradeció a Antonio Fernández Monterrubio, Antonio Cordón y Pepe Macanás por tener 'la valentía y determinación' de confiar en él, y a todos los entrenadores que pasaron por el club, 'y de una forma especial a Diego Martínez', por ayudarle a 'crecer como persona y profesional'.

'Representar a este club y, en cierto modo, a esta ciudad, es uno de los mayores orgullos que podría sentir en mi vida', añadió Fran Sánchez, quien calificó a la afición rojiblanca como el 'corazón del club' y destacó de ella su 'incondicional apoyo al equipo, la cercanía y el afecto'. EFE

1010231