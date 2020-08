Francia descarta retrasar la vuelta al cole pese a avance de la pandemia

París, 20 ago (EFE).- El ministro francés de Educación, Jean-Michel Blanquer, descartó este jueves retrasar la apertura de las clases en Francia, prevista para el próximo día 1, pese al avance de la pandemia de COVID-19 en el país y ante las dudas emitidas por algunos docentes.

'La educación no puede ser una variable de ajuste, garantizamos el inicio de las clases en todo el territorio, aunque reconocemos que puede haber excepciones locales donde la situación lo justifique', indicó Blanquer a la televisión pública France 2.

El ministro aseguró que hace un mes establecieron un protocolo de vuelta a clase, que establece las condiciones de distancia de seguridad entre alumnos y de higiene en las aulas, pero que ha sido reforzado en los últimos días ante el avance de la pandemia.

En particular, Blanquer indicó que todos los docentes y los alumnos mayores de 11 años tendrán que llevar mascarilla en los espacios cerrados de los centros educativos 'de forma sistemática' y no solo cuando no sea posible guardar la distancia de seguridad, como sucedía hasta ahora.

Agregó que el Ministerio proporcionará mascarillas a los docentes, pero que los alumnos deberán llevarla.

El ministro justificó que no se aplique la medida a los menores de 11 años 'porque las opiniones científicas consideran que puede ser contraproducente'.

Blanquer indicó que la evolución de la pandemia dictará, a nivel local, las medidas suplementarias que haya que tomar y no descartó que se puedan cerrar clases o colegios en caso de que se registren brotes en los centros.

Además, en las zonas donde se registre una mayor circulación del virus se podrán acentuar las medidas de precaución, aumentando la distancia entre alumnos, reduciendo su número por clase.

'Vamos a tener en cuenta las condiciones de cada territorio, pero la voluntad es que se abran las escuelas en todos los lugares', indicó.

Poco antes, el presidente, Emmanuel Macron, había confirmado en una rueda de prensa conjunta con la canciller alemana, Angela Merkel, su voluntad de reabrir las escuelas en la fecha prevista.

Blanquer insistió en la importancia de recuperar la educación para los niños y alertó de los peligros que puede suponer para ciertos alumnos no hacerlo. EFE