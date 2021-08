Francia, G.Bretaña, EEUU y Alemania cambian formación para torneo equipos

Tokio, 5 ago (EFE).- Un total de 19 selecciones participarán a partir de este viernes en la competición por equipos de saltos de obstáculos de Tokio 2020, para la que varias de las favoritas, Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos o Alemania, han cambiado sus formaciones.

Todos los caballos presentados en la segunda jornada de inspección de caballos han sido aceptados y todo está ya a punto para que se dispute una competición que promete emociones fuertes, como la prueba individual, en la que ganó el británico Ben Maher con 'Explosion W'.

Su equipo, que tratará de recuperar el oro perdido en Río de Janeiro, ha sufrido una modificación. Scott Brash finalmente no competirá. Su caballo fue retirado y entra Holly Smith con 'Denver'. Completa la escuadra Harry Charles con 'Romeo'88.

Por Francia, defensora del título, queda fuera Mathieu Billot y entra Simon Delestre con 'Berlux Z', quien estará acompañado por Penelope Leprevost, con 'Vancouver de Lanlore', que participó en el oro de hace cinco años, y Nicolas Delmotte, con 'Urvoso du Roch'.

Alemania, bronce en los pasados Juegos, también ha cambiado el equipo inicial. Christian Kukuk no participará, y lo hará Maurice Tebbel con 'Dion Diarado', que tendrá como compañeros a Andre Thieme, con 'DSP Chakaria', y a Daniel Deusser, con 'Killer Queen'.

Estados Unidos, vigente subcampeón olímpico, Kent Farrington se queda fuera y entra en liza McLain Ward, con 'Contagious', para competir junto a Laura Kraut, con 'Baloutinue', y con Jessica Springsteen, con 'Don Juan van de Donkhoeve', la hija del músico Bruce Springsteen.

Suecia se presenta también con grandes aspiraciones después de la plata en la competición individual de Peder Fredricson, y el cuarto y quinto puesto de Henrik, von Eckermann y Malin Bayard-Johnsson, que formarán el equipo nórdico, que busca una medalla que no logra desde la plata en Atenas 2004.

Otros equipos que han cambiado (podría haber más modificaciones antes del inicio de la competición) son : Argentina (Fabián Sejanes queda fuera y entra Matías Albarracín), Bélgica (Niels Bruynseels queda fuera y entra Pieter Devos), Brasil (Yuri Mansur se queda fuera y entra Pedro Veniss), China (You Zhang se queda fuera y entra Yaofeng Li), República Checa (Kamil Papousek se queda fuera y entra Ondrej Zvara), Egipto (Abdel Said se queda fuera y entra Mohamed Talaat), Irlanda (Cian O'Connor está fuera, su caballo fue retirado y por lo tanto no fue presentado. Entra Shane Sweetnam), Marruecos (el caballo de Ali Ahrach, USA de Riverland, queda fuera y será sustituido por Golden Lady), México (Manuel González Dufrane queda fuera y entra Patricia Pasquel), Nueva Zelanda (Uma O'Neill queda fuera y entra Tom Tarver-Priebe) y Suiza (Beat Mandli se queda fuera y entra Bryan Balsiger).

Según el orden de salida abrirá el fuego el equipo de la República Checa y el último en salir será el de Países Bajos. Los diez primeros se clasificarán para la final, que se disputará el sábado. EFE.

jap/jl