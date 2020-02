Francia gana a Italia (35-22) con un juego a ráfagas y es líder

Redacción deportes, 9 feb (EFE).- Francia, pese a no encandilar en buena parte del encuentro, superó a Italia por 35-22 y es líder del torneo Seis Naciones 2020, aunque empatada con Irlanda.

Tras la victoria en su primer encuentro ante Inglaterra, el XV del Gallo cumplió con los pronósticos, aunque con una actuación irregular ante una selección italiana que sigue con su travesía por el desierto sin encontrar triunfos. Este compromiso, no obstante, no parecía el más propicio.

El cuadro de Gabien Galthie tendrá que ratificar sus ambiciones la próxima jornada el 22 de febrero en Cardiff ante Gales, defensora del título y que no se puede permitir otro tropiezo tras caer este sábado en Dublín. Será el momento en el que los franceses confirmen o no si son aspirantes al título que no consiguen desde hace diez años.

La puesta en escena de Francia pareció liquidar el encuentro. Un golpe de castigo de Romain Ntamack y dos ensayos de Teddy Thomas y Charles Ollivon situaron el marcador de Saint Denis en un 13-0 en tan solo 17 minutos. Pero aún Italia anunciaba pelea con una marca de Matteo Minozzi y una conversión y un golpe de Tomaso Allan (13-10).

El cuadro galo logró ampliar la ventaja antes del intermedio (23-10) con otro ensayo, de Gregory Alldritt, y nuevos aciertos de Ntamack, que logró su ensayo en el segundo periodo para sellar la victoria (28-10) y el bonus ofensivo.

El último tramo del partido ofreció alternativas en ambos lados del campo. Italia sumó dos nuevos ensayos (Federico Zani y Mattia Bellini) y Francia el quinto (Baptiste Serin) para rubricar su segunda victoria, la más corta en París ante los 'azzurri' desde el 23-21 que logró en 2016. EFE