Francia insta a las comisarías a mejorar el tratamiento de violencia machista

París, 21 oct (EFE).- El ministro francés de Interior, Gérald Darmanin, urgió hoy a las comisarías y gendarmerías del país que den un 'mejor tratamiento' a los casos de violencia machista tras la multiplicación de denuncias en redes sociales sobre las malas condiciones de acogida de víctimas.

El ministro transmitió esta petición a los medios en un viaje a la ciudad de Aviñón (sureste), que comenzará a experimentar la asistencia a las de víctimas de violencia conyugal y sexual fuera de las comisarías, por ejemplo en sus domicilios.

Darmanin envió ayer, miércoles, una petición en un telegrama a los prefectos, a los que insistió en que la acción contra la violencia machista debe ser 'una prioridad' para los investigadores y sus superiores.

Ante las denuncias de inacción policial, Darmanin aseguró hoy en declaraciones en Aviñón que cada año se investigan en torno a 190.000 denuncias de esto tipo.

Entre otros puntos, solicitó que quede 'absolutamente proscrita' la práctica de que la policía reciba quejas por este tipo de hechos que no llegan a convertirse en denuncia, y urgió a que en estos casos la información se transfiera a la fiscalía de forma rápida y sistemática.

Las denunciantes deben ser acogidas día y noche en locales que favorezcan la confidencialidad y en presencia de un abogado si así lo desean.

También ha pedido un refuerzo en la formación inicial y continua de los agentes.

La petición coincide con la divulgación en los últimos días de una etiqueta en redes sociales, #DoblePena, en la que numerosas mujeres cuentan sus malas experiencias en comisarías cuando acudieron a denunciar hechos de violencia sexual.

'Ese policía que me preguntó por qué llevaba una falda cuando estaba denunciando a un tío que me había grabado por debajo de la falda en la calle, a las tres de la tarde y con 35 grados. Me costó años atreverme a denunciar otra vez', escribió la usuaria Journalust en su cuenta de Twitter.

Otra usuaria narró que unos gendarmes fueron a su casa a pedirle a sus padres que retiraran una denuncia por agresión sexual a menores 'porque la mujer del pederasta en cuestión tiene una discapacidad mental'.

La asociación feminista Nous Toutes, la de mayor presencia en el país, realiza el recuento de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas con los datos que aparecen en la prensa, y este 20 de octubre denunció que en lo que va de año 95 han perdido así la vida.

En los últimos años las protestas contra la violencia machista han registrado un notable aumento en Francia, donde los colectivos reclaman seguir el ejemplo de España y otros países europeos para mejorar la protección de las víctimas y el alejamiento de los violentos.

Este verano, Darmanin, sobre quien pesa una acusación de violación y de abusos, anunció nuevas medidas, como el nombramiento de un oficial especialista en la cuestión en cada comisaría y la creación de un responsable nacional al mismo nivel que el que ya existe contra el terrorismo o el tráfico de drogas.

Darmanin indicó que en 2020 se produjeron 400.000 actuaciones policiales ligadas a la violencia en el seno de la familia, y precisó que se 'están convirtiendo en el primer motivo de intervención de policías y gendarmes'. EFE

mdv/rcf/fpa