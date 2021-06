Francia intentará que el impuesto global a multinacionales sea más elevado

París, 6 jun (EFE).- El ministro francés de Finanzas, Bruno Le Maire, aseguró este domingo que Francia defenderá que el impuesto global a grandes multinacionales acordado por los miembros del G7 en un mínimo del 15 % sea 'lo más elevado posible'.

En una entrevista en la emisora Europe 1, el titular de Finanzas dijo que haber obtenido un 15 % es ya un logro que ha costado 'días y noches' de discusión, pero que ahora intentará que el impuesto superior.

'El 15 % es un compromiso. Luchamos para que se añadiera en el comunicado final 'at least' (al menos) un 15 %. En las semanas que vienen vamos a seguir peleando, en particular con Alemania, para que la tasa sea lo más elevada posible', dijo Le Maire.

El Gobierno francés estaba de acuerdo en fijar dicha tasa al 21 %, como pedía el presidente estadounidense, Joe Biden, pero admitió que 'será muy difícil' subir del índice acordado este sábado en la cumbre del G7, en Londres, tras varios días de discusiones.

'Será muy difícil. Ya de por sí hallar un acuerdo fue muy difícil pero haremos todo lo posible para aumentarlo', dijo Le Maire, que defendió la labor del Gobierno francés en la defensa desde su llegada al poder en 2017 de tasar a los gigantes de internet en el país donde obtienen sus beneficios.

El pacto hallado este sábado por los responsables económicos del Reino Unido, Estados Unidos, Francia, Alemania, Italia, Canadá y Japón busca que las grandes multinacionales paguen sus impuestos donde obtienen sus beneficios y no donde tienen su sede física.

El pacto no es aún efectivo pues debe ser abordado en la próxima reunión del G20 del próximo julio en Venecia, y hay que acordar también la definición de grandes compañías multinacionales. EFE