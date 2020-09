Francia no descarta confinamientos locales en situaciones 'críticas'

París, 10 sep (EFE).- Francia no descarta imponer nuevos confinamientos locales en caso de que presenten una situación 'crítica', según aseguró este jueves el presidente del consejo científico que asesora al Gobierno, Jean-François Delfraissy.

'Sobre todo hay que evitar confinamientos locales, aunque no se excluye si la situación es crítica', dijo Delfraissy en la emisora 'RTL'.

Explicó que desde hace varias semanas el virus circula de nuevo con fuerza en el país y 'de manera preocupante' en ciertas regiones, donde creen que la presión de admisión de pacientes con COVID-19 en los hospitales va a aumentar a principios o mediados de octubre.

'El consejo científico y yo mismo estamos convencidos de que no hay que reimplantar un confinamiento general, los desafíos no son únicamente sanitarios, también económico y social, por lo que la decisión no será únicamente sanitaria', añadió.

El presidente del consejo científico insistió en la importancia de la responsabilidad individual en este momento en el que se observa 'mucho laxismo', pero que el 'riesgo cero' no existe y que es un período de gestión de riesgos en el aprender a vivir con el virus es 'esencial'.

Entrevistado minutos más tarde, el portavoz del Gobierno, Gabriel Attal, señaló en la cadena 'BFM TV' que no excluyen ninguna medida.

'Si hemos aprendido algo con la epidemia es que por principio no podemos excluir nada, que aprendemos cosas nuevas cada día porque la situación evoluciona. Así que, por principio, no podemos excluir nada', dijo.

Attal habló de medidas puntuales que se han tomado en departamentos en los que el virus circuló con fuerza este verano, como limitar las reuniones privadas a un máximo de diez personas, y que no descartan tampoco aplicar esta medida en los 29 departamentos en alerta roja por la epidemia.

Este viernes, el presidente, Emmanuel Macron, reúne al consejo de defensa, en una reunión de urgencia nuevamente consagrada a la crisis sanitaria, en un contexto en el que los balances diarios del ministerio de Salud muestran un clara aceleración de los nuevos casos de contagio y un repunte de las hospitalizaciones.

En las últimas 24 horas, el país contabilizó 8.577 positivos, con lo que suman 47.294 en una semana, y 386 nuevos ingresos en hospitales. El número de pacientes ingresados asciende así a 5.003 en todo el país, siendo la primera vez que sube de la barrera de los 5.000 desde el mes pasado.EFE