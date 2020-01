Franco Vázquez: “Si uno dice lo que piensa, le suspenden”

Madrid, 18 ene (EFE).- El argentino del Sevilla Franco ‘Mudo’ Vázquez aseguró en la zona mixta del Santiago Bernabéu, tras la derrota 2-1 contra el Real Madrid, que si “dice lo que piensa” sobre el tanto anulado al holandés Luuk de Jong en el minuto 30 de partido, que hubiese supuesto el 0-1, le “suspenden”.

“No vi la jugada; Nemanja (Gudelj) dice que el jugador de ellos le choca a él. No podemos hacer nada con eso; si uno dice lo que piensa, le suspenden. Mejor me lo guardo para mí. Son decisiones que el árbitro toma, no lo hace de mala voluntad, pero fue dudoso', criticó ante los medios de comunicación.

“Estamos dolidos porque hicimos un gran partido en una cancha difícil, contra uno de los mejores de la liga. Una pena esos dos goles que nos marcaron en los que no estuvimos concentrados, y esto contra estos equipos se paga caro”, analizó el argentino sobre el partido.

‘Mudo’ Vázquez aseguró que se merecían sacar al menos un punto de su visita al Santiago Bernabéu y lamentó las ocasiones falladas en los últimos minutos para lograrlo: “Creo que por lo que hicimos merecíamos llevarnos al menos un empate. Fue muy seguido. En el segundo estábamos jugando bien, logramos empatar y bueno, el equipo fue hasta el final. Tuvimos la de Jesús Navas, la de En-Nesyri... creo que es una lástima porque hicimos un gran partido', declaró. EFE

