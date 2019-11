Franko Skugor: 'Creo que tenemos opciones en esta Copa Davis'

Madrid, 17 nov (EFE).- Franko Skugor, capitán croata de Copa Davis, declaró que, pese a la baja por lesión de Marin Cilic, tienen 'opciones' en este campeonato que estrena un formato de competición que, aunque 'quizá no es la mejor solución, todo' le parece 'muy bien'.

Franko Skugor debuta como técnico de Croacia de Copa Davis después de que Zeljko Krajan, capitán desde 2012, haya sido destituido.

'Hemos tenido algunas conversaciones con la Federación, que no estaba contenta con el trabajo de Zeljko, que también tiene otras cosas y es entrenador de otros jugadores. Se tomó la decisión que se tomó y ahora estoy yo aquí, ya está', declaró.

'No es un trabajo fácil para mí. Es la primera vez que lo hago, pero todos decidieron que íbamos a trabajar en este reto y significa mucho. No tenemos tantos jugadores dónde elegir, pero tenemos chicos jóvenes que aquí ganarán más experiencia y creo que tenemos opciones', señaló.

Para Skugor 'jugar fuera de casa es algo distinto a lo de antes, que era el espíritu de Copa Davis'.

'En Croacia solo tenemos un pequeño torneo de la ATP y no podemos jugar delante de nuestra gente. No es quizá la mejor solución este formato, pero hay otras ventajas, como que no nos pasaremos ocho semanas al año para ganar el torneo. De momento todo me parece muy bien', concluyó. EFE

1011041