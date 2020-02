Fraser-Pryce: 'En Tokio lo que importa es estar en el podio'

Berlín, 17 feb (EFE).- La atleta jamaicana Shelly-Ann Fraser-Pryce habló acerca de sus objetivos en los Juegos Olímpicos de Tokio durante la previa de la ceremonia de los Premios Laureus 2020 que tendrán lugar en Berlín y a los que está nominada en la categoría de Mejor Deportista Femenina del Año.

'Si ganase los Juegos... lo he pensando de muchas formas diferentes y para mi sería maravilloso volver con la medalla de oro. Pero también estar en el podio. Nada me ha llegado gratis, he trabajado muy duro siendo lo más disciplinada que he podido. Para mi estar en el podio es lo que importa, es lo que quiero', indicó la velocista.

'Estar en los 33, ser madre y participar en mis cuartos Juegos... Muchos dirían que es increíble pero no lo es para mí. Estoy hambrienta, más motivada, sin temor. Y al final del día, pase lo que pase en la pista, tengo un hijo que me ama', apuntó asimismo.

Por otro lado analizó la situación de su compatriota Usain Bolt: 'Estuvo jugando al fútbol, ahora es productor, canta... Yo le digo que estoy segura de que podría canalizar toda esa energía en la pista. Pero le entiendo. Lleva mucho tiempo corriendo, rompiendo récords'. EFE

