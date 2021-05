Frederick Wiseman, premio honorífico de la Quincena de Realizadores de Cannes

París, 25 may (EFE).- El director estadounidense de cine documental Frederick Wiseman recibirá el próximo 7 de julio en Cannes el premio Carroza de Oro, un homenaje otorgado por la Quincena de Realizadores a cineastas que destacan por su valentía e innovación.

Wiseman, de 91 años, sucede así a los también estadounidenses John Carpenter (2019) y Martin Scorsese (2018), al alemán Werner Herzog (2017) o a la francesa Agnès Varda (2010), indicó hoy en un comunicado esa sección paralela del Festival de Cannes.

La entrega de esta distinción anual creada en 2002 tendrá lugar durante la ceremonia de apertura de la 53 edición de la Quincena, lanzada en 1969 con la voluntad de ensalzar la oferta más singular y visionaria del cine contemporáneo.

Wiseman, según la nota, es uno de los grandes maestros del cine documental y su obra conforma 'un verdadero fresco de América y del mundo occidental de los últimos sesenta años'.

La Quincena de Realizadores destacó que su trabajo, 'de una riqueza inédita, es de los que dejan una huella imborrable en la historia del cine', al enfocar su cámara en las múltiples facetas del ser humano o en los pequeños avances que abren la esperanza a que haya otros más grandes.

Frederick Wiseman se volcó en el cine tras formarse como abogado y entre su filmografía destacan 'Ex Libris: The New York Public Library' ('Ex libris: la biblioteca pública de Nueva York', 2017), 'National Gallery' (2014), donde retrató el día a día de ese museo londinense, o 'Titicut Follies' (1967), con el que se estrenó como director.

La Quincena de Realizadores, que en 2020 tuvo que anular su celebración debido a la pandemia de coronavirus, tendrá lugar este año del 7 al 17 de julio. EFE