Frederiksen desconocía falta de cobertura legal para matar visones por covid

Copenhague, 9 dic (EFE).- La primera ministra danesa, la socialdemócrata Mette Frederiksen, aseguró hoy ante una comisión que desconocía que la decisión de sacrificar hace un año a millones de visones por una mutación de coronavirus carecía inicialmente de cobertura legal y defendió la actuación de las autoridades en una situación de mucha presión.

Las autoridades sanitarias danesas alertaron entonces de que esa mutación podría comprometer la eficacia de las futuras vacunas contra la covid-19, por lo que el Gobierno danés aprobó de forma urgente matar a toda la población de visones, unos 15 millones.

Días después se descubrió que la ley solo permitía sacrificar a animales en granjas con contagio o la zona próxima, por lo que fue necesaria aprobar sobre la marcha una reforma legal.

La actuación provocó protestas de los criadores y de la oposición, la dimisión del ministro de Agricultura y la creación de una comisión aprobada por el Parlamento, ante la que ya han declarado medio centenar de funcionarios, expertos y políticos.

La socialdemócrata Frederiksen, que compareció durante más de cinco horas, reiteró hoy que en la reunión de coordinación del Gobierno en la que se discutió la medida no se habló de la falta de cobertura legal, que ella no fue advertida hasta días después, y que la decisión del sacrificio correspondió al ministro competente, el de Agricultura.

'No voy a reprocharle nada a nadie. Desde el comienzo he dicho que uno no puede superar la que luego demostró ser la mayor crisis en el país desde la II Guerra Mundial sin que se cometan fallos', dijo al término de su declaración.

El 'minkgate' (caso de los visones, como se le conoce en Dinamarca) ha sido el gran lunar de la gestión de la pandemia de Frederiksen, elogiada inicialmente por la baja mortalidad que ha registrado el país en el contexto europeo.

Las leyes danesas obligan a que cuando se constituye una comisión de este tipo, los cargos públicos deben facilitar toda la comunicación entre ellos, lo que afecta a cartas, correos electrónicos o mensajes de texto.

En el caso de Frederiksen y dos de sus asesores se reveló a posteriori que habían instalado el borrado automático de los mensajes en sus teléfonos cada mes, supuestamente por motivos de seguridad, una explicación que ha generado críticas.

'Tengo que decir una vez más que no teníamos ningún motivo, que es normal que surjan fallos en la gestión de una crisis', afirmó la primera ministra danesa.

Otros ministros y funcionarios sí entregaron sus mensajes de texto, con lo que se ha podido saber por ejemplo que la asesora principal de Frederiksen llamó 'cobarde' en un SMS al entonces director del Instituto Serológico por decir en rueda de prensa que el sacrificio era una decisión política y que las autoridades sanitarias solo habían hecho una evaluación de riesgo.

Frederiksen fue recibida a la entrada del juzgado de Frederiksberg, donde declaró ante la comisión, por decenas de personas que protestaban en dos manifestaciones, una de criadores de visones y otra de grupos que se oponen a las restricciones impulsadas por el Gobierno durante la pandemia.

Dos personas fueron detenidas y liberadas después con cargos por actos de desacato, informó la Policía.

La comisión deberá entregar antes del 1 de mayo una primera conclusión sobre la actuación del Gobierno en el sacrificio de los visones. EFE

alc/gc/psh