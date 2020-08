Fridays For Future se moviliza contra acuerdo UE-Mercosur y por el Amazonas

Bruselas, 28 ago (EFE).- El grupo ecologista Fridays For Future organizó este viernes en Bruselas una concentración en defensa del ecosistema y las tribus indígenas del Amazonas y en contra del acuerdo comercial suscrito entre la Unión Europea (UE) y Mercosur, aún pendiente de su firma final.

El acto, convocado frente a la sede de la Comisión Europea (CE), contó con la presencia de numerosos colectivos europeos y latinoamericanos, que denunciaron el uso del 'pulmón del planeta para la agricultura extensiva de soja'.

'El tratado no protege ni a la gente ni al medioambiente. La UE siempre dice que el clima es una prioridad, pero la realidad se ve en estos proyectos. No es una preocupación primaria, se ve que lo que funciona aquí son los intereses económicos de las multinacionales', afirmó a Efe una portavoz del colectivo en Bruselas, Anne Theisen.

Esta 'desprotección' del Amazonas se ve en el incremento del 28 % de los fuegos en la zona, según los datos que maneja la entidad.

En concreto, se contabilizaron 6.803 fuegos en el ecosistema protegido, 'la mayoría de ellos intencionados', lo que también afectó de manera directa a los pueblos indígenas que viven allí, aseguran.

'Parece que las multinacionales son libres de hacer lo que quieran, los reglamentos les protegen y eso no nos parece justo', añade Theisen.

El acto contó con la intervención de representantes de Terra Brazil, Espírito Mondo, Jóvenes por el Clima y la eurodiputada socialista belga Marie Arena, entre otros.

Para la portavoz de Espírito Mondo, Aline Yasmin, también es necesario poner el foco en otros ecosistemas que están siendo igualmente afectados, como la región brasileña de El Cerrado.

Allí, según explicó a Efe, las multinacionales del ámbito agrícola 'son apoyadas por el Gobierno' para instalar sus negocios en detrimento del hábitat natural.

'Realmente hay que repensar el tratado, repensar los controles y las medidas que han sido establecidas. Vamos a abrir aún más los mercados y esto aumentará la demanda comercial. Y si no hay controles, si no sabemos el origen de los productos, no habrá un control en el lugar donde son producidos', añadió la activista. EFE

