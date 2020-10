'Fried Green Tomatoes' y 'I Know What You Did...' llegarán a la televisión

Los Ángeles (EE.UU.), 14 oct (EFE).- La televisión sigue buscando recetas para sus nuevas series en películas de éxito y este miércoles se dieron a conocer dos proyectos para la pequeña pantalla de muy diferente signo: uno de terror sobre 'I Know What You Did Last Summer' (1997) y otro mucho más emotivo acerca de 'Fried Green Tomatoes' (1991).

En el caso de la segunda, la revista Variety aseguró hoy que NBC está preparando junto al legendario productor y guionista Norman Lear ('One Day at a Time', 'All in the Family', 'The Jeffersons') una serie que actualizará la nostálgica historia de 'Fried Green Tomatoes'.

Con Kathy Bates, Jessica Tandy, Mary-Louise Parker y Mary Stuart Masterson en su muy femenino elenco, esta película de Jon Avnet (con Norman Lear entre sus productores) entrelazaba las relaciones entre dos pares de mujeres sureñas de diferentes épocas con evocadores apuntes sobre la amistad, el amor o la familia.

La cinta logró un éxito sorprendente al obtener muy buenas críticas y recaudar en todo el mundo 119 millones de dólares a partir de 11 millones de presupuesto, según los datos del portal Box Office Mojo.

En esta nueva serie sobre 'Fried Green Tomatoes', la actriz y cantante Reba McEntire interpretará a una versión contemporánea de Idgie Threadgoode (el personaje de Mary Stuart Masterson en la película), quien, tras muchos años fuera, regresa a su pueblo.

En coordenadas absolutamente opuestas a las de 'Fried Green Tomatoes', medios estadounidenses señalaron hoy también Amazon adaptará a la televisión 'I Know What You Did Last Summer', la popular saga de terror de los años 90 que convirtió a Jennifer Love Hewitt en una estrella mundial.

Sara Goodman escribirá esta nueva serie que tomará como punto de partida el libro 'I Know What You Did Last Summer' de Lois Duncan, la novela en la que se basaron las cintas de secretos juveniles, venganzas mortales y puñaladas sangrientas en cada esquina de 'I Know What You Did Last Summer' (1997), 'I Still Know What You Did Last Summer' (1998) y 'I'll Always Know What You Did Last Summer' (2006).

'Las mejores sagas de terror siempre tienen otro susto por venir', dijo hoy Albert Cheng, copresidente de televisión en Amazon Studios.

'Esta serie de Sara Goodman es una actualización perfectamente retorcida de la icónica película de 'slasher'', aseguró. EFE