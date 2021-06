Froome 'emocionado' por volver al Tour y a Brest, donde empezó en 2008

Brest (Francia), 24 jun (EFE).- La 108 edición del Tour de Francia será especial para Chris Froome (Israel Start Up), cuádruple ganador de la 'grande boucle'. En la ciudad bretona que lanzará la carrera el sábado empezó su andadura como neoprofesional en 2008 el británico de origen keniano. Ahora regresa feliz, pero con otras expectativas, lejanas a luchar por el título.

Tres años después de su última participación en 2018, donde fue tercero tras Geraint Thomas y Tom Dumoulin, y dos años después de su grave accidente en el Dauphiné, Chris Froome vuelve a la carrera de sus grandes éxitos.

'Brest es el lugar donde descubrí el Tour en 2008. Estoy muy feliz por regresar, siento una calidez especial en la gente de Francia desde este año, y más en general, desde mi regreso después del accidente. Lo sentí durante las carreras disputadas en este país', dijo Froome.

El corredor del Israel, también doble ganador de la Vuelta a España y maglia rosa del Giro, afrontará la carrera con ambiciones limitadas, ya que tras la lesión no ha podido recuperar su nivel de antaño.

'Vengo a este Tour de Francia con un estado de ánimo similar al que tuve en 2008. Realmente espero que sea un trampolín para mí y que me permita volver a mi antiguo nivel. Realmente feliz de estar en la línea de salida este año y de dejar atrás mi proceso de recuperación'.

Froome esperaba una recuperación más rápida, pero no fue así, por lo que tuvo que rebajar sus expectativas en la competición.

' Tuve que dar un paso atrás esta temporada para ser capaz de seguir adelante. Hacer el Tour me revitalizará ', dijo el keniano blanco.

A sus 36 años, Froome no tendrá la presión de luchar por la general, y se limitará a ayudar a su jefe de filas, el canadiense Michael Woods.

'No tengo presión y solo me voy a centrar en apoyar a mis compañeros. Si me lo hubieran pedido hace tres años, no habría hecho de la victoria de etapa una prioridad. Pero ahora todo es muy diferente '. EFE