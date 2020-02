Froome: 'Me siento feliz de volver a sentirme ciclista'

Dubai, 23 feb (EFE).- El británico Chris Froome (Imeos) dijo sentirse 'muy feliz por haber vuelto a ser ciclista', nada más terminar la primera etapa del Tour de los Emiratos Árabes Unidos, su primera prueba tras una baja de 8 meses por la caída que sufrió en el Dauphiné en junio de 2019.

'Era un día especial para mí, me tenía que probar en competición y me he sentido bien, he tenido la sensación del principio de mi carrera, estaba como un juvenil', dijo Froome en la meta de Dubai Silicon.

Froome entró en el puesto 115, con el mismo tiempo del vencedor, el alemán Pascal Ackermann, quien marcó en meta 3h.29.19 tras un trayecto de 148 kilómetros. EFE