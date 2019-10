Froome peleará por liderar el Ineos en el Tour

París, 15 oct (EFE).- El británico Chris Froome cree en sus opciones de optar a un quinto Tour de Francia al frente del equipo Ineos, que se apuntó con otros dos compañeros, su compatriota Geraint Thomas y el colombiano Egan Bernal, las dos últimas ediciones.

En pleno proceso de recuperación de la fuerte lesión que se produjo en la pasada Dauphiné, el tenista nacido en Kenia reapareció durante la presentación del Tour de 2020, todavía renqueante pero en pie y confiado en que se restablecerá para afrontar su carrera predilecta.

'Los médicos me han dicho que es posible' estar recuperado para el Tour, dijo el corredor de 34 años, que aseguró que acaba de dejar las muletas la semana pasada pero que por ahora camina de forma suave.

'Eso me ha dado motivación para volver. Sé que no será fácil, pero voy a darlo todo para conseguirlo (...) Tengo cuatro victorias en el Tour, no quiero pararme ahora', dijo.

Froome aseguró que toda su voluntad se concentra en la recuperación y que, si llega a tiempo, será el momento de decidir quien liderará el equipo en la ronda gala.

'Tenemos un equipo increíble, una reserva de jugadores entre la que elegir muy amplia. No hemos decidido nada para el Tour por ahora. Voy a tratar de recuperarme antes de hablar de quien será el líder. Pero estoy en la buena dirección, soy optimista', indicó.

Sus declaraciones coincidieron con las de Bernal, ganador de la pasada edición, que aseguró que no tiene confirmado que defenderá en 2020 el título logrado este año y que no descarta 'otras posibilidades' como disputar el Giro de Italia.

Froome se mostró satisfecho de que el Tour de 2020 comience en Niza, un lugar que conoce bien porque se entrena en la región desde su residencia monegasca.

'Es un recorrido brutal, probablemente el más duro de los últimos cinco o seis años. Tiene mucha montaña, mucho desnivel. Pero también muchas posibilidades para la general, lo cual es bueno para los corredores, para mi equipo y para los aficionados', aseguró.

El británico destacó la contrarreloj del penúltimo día en las pendientes de La Planches des Belles Filles, 'algo que no se había visto en décadas'. EFE