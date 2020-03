Fuentes AP: Virus haría que ligas corten acceso a vestuarios

MIAMI (AP) — Cuatro prominentes ligas de deportes en Estados Unidos contemplan la posibilidad de restringir el acceso a los vestuarios como precaución para proteger a los deportistas de exposición al coronavirus, dijeron a The Associated Press dos personas con conocimiento del asunto.

La NBA de básquetbol, las Grandes Ligas de béisbol, la MLS de fútbol y la NHL de hockey _ actualmente en temporada _ participan en las conversaciones y no se han tomado aún decisiones, de acuerdo con las personas, que hablaron el sábado con la AP a condición de preservar el anonimato porque las conversaciones siguen en curso.

Además, la NBA informó a sus equipos que tienen hasta el martes para tener un “plan para limitar la cantidad de empleados del equipo y arenas ... que interactúan con jugadores” como parte de sus medidas preventivas. Los equipos de la NBA recibieron la instrucción de tener a un especialista en enfermedades infecciosas y encontrar un servicio para realizar las pruebas para la detección de COVID-19.

“A raíz del creciente contagio comunitario del COVID-19 en Estados Unidos, y los primeros casos de contagio comunitario en Canadá, seguimos monitoreando de cerca la situación, y mantenemos contactos frecuentes con expertos en enfermedades infecciosas y salud pública”, reza el memorándum enviado por la NBA a los equipos y cual AP tuvo acceso.

Los cambios no eliminarían las entrevistas con la prensa antes y después de los partidos, sino que simplemente las pasarían a localidades diferentes, posiblemente salas de conferencias de prensa. Se limitaría el acceso a vestuarios solamente a jugadores y personal esencial del equipo, lo que en teoría les permitiría a los equipos saber si alguien en esas áreas ha sido examinado para detectar la existencia del virus.

Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos y las autoridades de salud de Canadá participan también en las conversaciones, ofreciendo guía en ciertos aspectos.

Se esperaba que la MLS tenga algunos límites al acceso este fin de semana, pero los equipos de la NBA y la NHL no tienen mandatos de sus ligas aún para cambiar los procedimientos antes y después de los partidos. La NFL participa a cierto nivel en las conversaciones, pero no es parte de los planes actuales de restricciones toda vez que su pretemporada no ha comenzado.

El viernes, la NBA les dijo a sus equipos que quiere que estén preparados para jugar partidos sin espectadores si es necesario debido al brote de coronavirus. El astro de los Lakers de Los Ángeles LeBron James respondió inmediatamente diciendo que él no jugaría en instalaciones vacías.

El memorándum de la liga detalló acciones potenciales que los equipos pudieran tener que tomar “si se vuelve necesario jugar un partido con la sola presencia del personal necesario”.

La gripe afectó a una de las luminarias de la NBA — pero no el coronavirus. Los Warriors de Golden State dijeron que Stephen Curry dio positivo por influenza y que se somete a un tratamiento.

“Hemos identificado su probable fuente de contacto y no es alguien que formar del equipo”, informaron los Warriors. “No tiene riesgo específico del COVID-19. Padece la gripe propia de la estación”.

El béisbol de las Grandes Ligas, por su parte, dijo que aún no ha tomado la decisión de cambiar el acceso a los medios, pero confirmó que analiza “medidas adicionales” con las otras ligas.