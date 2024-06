Abinader resaltó en la cumbre que la guerra ha afectado a RD

El presidente Luis Abinader resaltó ayer en Ginebra el impacto negativo de la guerra en Ucrania sobre la economía nacional, al afirmar que el conflicto ha afectado la seguridad alimentaria de la población dominicana y ha disminuido la cantidad de turistas rusos y ucranianos.

Durante su intervención en la sesión de trabajo sobre seguridad alimentaria de la Cumbre por la Paz en Ucrania, presidida por el presidente de Kenia, William Ruto, el mandatario sostuvo que el acceso a los alimentos es una necesidad, no sólo para las poblaciones más vulnerables en países con condiciones económicas muy precarias, sino también para aquellos pequeños e insulares, como es el caso de República Dominicana, según informó el equipo de prensa de Abinader.

Afirmó que Ucrania es líder mundial de exportación de maíz, trigo, girasol, cebada y otros productos alimenticios, aumentando los precios de estas materias primas, básicas para la economía dominicana.

Recientemente, Diario Libre publicó aumentos en los precios del arroz, aunque en lo que respecta al turismo, el país ha registrado aumentos sostenidos de llegadas de visitantes, por vía aérea y cruceros, después de la pandemia provocada por el COVID-19.

La seguridad alimentaria fue uno de los temas abordados en la cumbre, en una sesión especial.

El mandatario regreso anoche al país.

El jefe de Estado dominicano fue el único mandatario de la región del Caribe que asistió al evento, en el que pocos presidentes latinoamericanos se han dado cita, considerando absurda la cumbre sin la participación rusa, destacó Prensa Latina.

La Cumbre de Paz de Ucrania, que reunió a cerca de 60 líderes mundiales y representantes de unos 100 gobiernos, finalizó ayer con una declaración conjunta que reclama seguridad nuclear y de tránsito marítimo, aunque trece países declinaron firmar el documento.

Al final del segundo plenario de líderes, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, agradeció la participación de las delegaciones y que hayan comprendido que "todos estamos interesados en que no hay peligro procedente de las plantas nucleares y otras instalaciones atómicas"

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, canceló a última hora su participación en la Cumbre para la Paz en Ucrania, que se celebró este fin de semana en Suiza, alegando que esa cumbre extenderá la guerra.

"El escenario del foro de Suiza no es un foro libre para discutir los caminos de la paz entre Rusia y Ucrania. Sus conclusiones ya están predeterminadas. La mayor parte de América Latina y el Gobierno de Colombia no estamos de acuerdo con extender la guerra", manifestó el mandatario en su cuenta de X desde Suecia, donde se encuentra de visita oficial.

Añadió: "Suspendo mi viaje a la reunión de Suiza y le pido a Europa debatir los caminos para acortar la guerra y no para extenderla. El diálogo entre Rusia y Ucrania es fundamental".

No hubo apoyo de los BRICS, como India, Brasil y Sudáfrica

Solo 84 de los alrededor de 100 estados y organizaciones participantes en la conferencia de paz de Ucrania, pudieron acordar una declaración final ayer, en la cual no hubo apoyo de los estados BRICS presentes (acrónimo que nombra un bloque integrado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica).Arabia Saudita, Armenia, Bahréin, Brasil, India, Indonesia, Colombia, Libia, México, Sudáfrica, Surinam, Tailandia y los Emiratos Árabes Unidos, figuran entre el listado de los países que no firmarán la declaración final.Brasil, India, China y Sudáfrica, son los países BRICS que no la apoyaron. Rusia no participó.No hubo consenso sobre la cuestión de cuándo exactamente y cómo Rusia debería participar en el futuro en la cumbre por la paz en Ucrania. Los jefes de Estado y de Gobierno presentes no pudieron ponerse de acuerdo sobre un enfoque claro para involucrar a Rusia en un proceso de paz.La declaración final de la cumbre pone énfasis en la seguridad nuclear y defiende que la central nuclear de Zaporiyia debe funcionar bajo el completo control ucraniano, al tiempo que pide seguridad para el tránsito de mercancías por el Mar Negro.Sin plazo para continuar procesoEn cambio, no aborda de forma clara cómo continuará este proceso, pensado como la antesala de verdaderas negociaciones de paz con la participación de Rusia, ni fija un plazo para una próxima cita.