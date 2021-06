Fuglsang: 'Para ganar sabía que Carapaz era más explosivo que yo'

Redacción deportes, 10 jun (EFE).- El danés Jakob Fuglsang (Astana), que cedió la victoria en la quinta etapa de la Vuelta a Suiza al sprint con Richard Carapaz, declaró que en los últimos metros, para ganar, sabía que el ecuatoriano era 'más explosivo' que él.

Fuglsang acarició la victoria en la Vuelta a Suiza tras protagonizar una fuga en la subida del puerto Leukerbad que fue neutralizada por Carapaz, que se puso a su rueda en los metros finales para ganar al sprint.

'No había muchos compañeros para los líderes del grupo en la parte de atrás y rápidamente me quedé solo en la carrera cuando ataqué en la última subida. Cuando vi a Richard Carapaz llegar, aminoré un poco la velocidad y al final me pasó en la línea para ganar y ponerse el maillot de líder', dijo Fuglsang, tras concluir la etapa.

'Comencé mi sprint antes y como él corrió fuerte pensé que era mejor la estrategia de hacer un sprint largo pero al final, para ganar, sabía que Carapaz era más explosivo que yo', comentó.

Con la victoria, Carapaz es el nuevo líder de la Vuelta a Suiza, a falta de tres etapas, con 26 segundos de ventaja sobre el danés Jakob Fuglsand (Astana), 38 sobre el alemán Maximilian Schachmann (Bora), 53 sobre Julian Alaphilippe y 1:11 sobre el colombiano Rigoberto Urán (EF Education-Pro). EFE

1011041