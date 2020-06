Fundéu BBVA: 'alguien a quien preguntar', sin tilde en 'quien'

Madrid, 11 jun (EFE).- En expresiones formadas por 'alguien', 'nadie' u otras palabras o construcciones de valor indefinido seguidas de un pronombre relativo, este se escribe sin tilde: 'alguien a quien preguntar', 'nadie en quien apoyarse', no 'alguien a quién preguntar' ni 'nadie en quién apoyarse', señala la Fundación del Español Urgente, promovida por la Agencia EFE y BBVA.

En los medios de comunicación pueden verse frases como 'Siempre necesité a alguien a quién preguntar', 'No tenía a nadie en quién apoyarse', 'No hay otro lugar por dónde empezar', 'Habría que poner el foco sobre el modo cómo funcionan las plantas procesadoras de carne','«No tienen nada qué perder', 'Cuando busques una persona con quién compartir tu vida, no busques una pareja perfecta' o 'El periodo de recuperación para los estudiantes dependerá de la fecha cuándo se retorne a las clases presenciales'.

La 'Ortografía de la lengua española' señala que 'quien', 'que', 'como', 'cuando' y 'donde' se escriben siempre sin tilde 'cuando introducen oraciones subordinadas de relativo con antecedente expreso'.

A modo de orientación para detectar los pronombres de relativo, conviene señalar que estos pueden sustituirse por la secuencia 'el que', 'la que' o 'lo que' (o las variantes 'el cual', 'la cual' y 'lo cual'), a menudo precedida de alguna preposición.

Respecto al concepto de 'antecedente', se trata del sustantivo previo al que hace referencia el pronombre. Teniendo en cuenta lo anterior, la pregunta '¿No recuerdas la fiesta donde nos presentaron?' puede reformularse como '¿No recuerdas la fiesta en la que (o en la cual) nos presentaron?' y tiene el sustantivo 'fiesta' como antecedente del pronombre relativo 'donde'.

Así pues, en los ejemplos iniciales lo adecuado habría sido escribir los pronombres de relativo sin tilde: 'Siempre necesité a alguien a quien (o al que) preguntar', 'No tenía a nadie en quien (o en el que) apoyarse', 'No hay otro lugar por donde (o por el que) empezar', 'Habría que poner el foco sobre el modo como (o con el que) funcionan las plantas procesadoras de carne', 'No tienen nada que (o lo cual) perder', 'Cuando busques una persona con quien (o con la que) compartir tu vida, no busques una pareja perfecta' y 'El periodo de recuperación para los estudiantes dependerá de la fecha cuando (o en la que) se retorne a las clases presenciales'.

La Fundéu BBVA (www.fundeu.es), que trabaja asesorada por la Real Academia Española y cuyo principal objetivo es el buen uso del español en los medios de comunicación, cuenta con la colaboración, además, del Instituto Cervantes, la Fundación San Millán, Accenture y Prodigioso Volcán. EFE