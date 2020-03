Fundéu BBVA: coma antes de 'ya que', 'pues' o 'puesto que'

Madrid, 5 mar (EFE).- Antes de las conjunciones o locuciones causales ya que, pues y puesto que se escribe coma, tal como indica la Ortografía de la lengua española.

La Fundación del Español Urgente, promovida por la Agencia EFE y BBVA, señala que no es raro encontrar en los medios de comunicación frases como 'Ante esos síntomas, es importante que busque atención médica ya que pueden deberse a una infección respiratoria', 'Las cosas no transcurrieron de la mejor forma para el equipo pues terminaron cometiendo un penal que acabó en gol' o 'Cree que podríamos estar llegando al fin de la epidemia puesto que el número de personas afectadas está disminuyendo'.

De acuerdo con la Ortografía, 'ya que', 'pues' y 'puesto que' se separan del predicado principal mediante comas, ya se justifique a continuación lo que acaba de presentarse como hipótesis ('No han llegado, pues no se oye ruido', donde se indica que el hablante, al no oír ruido, supone que los visitantes no han llegado), ya se introduzca una explicación de por qué se produce el hecho expresado en la oración principal: 'Con ideas y proyectos claros los bancos sí tienen idea de colaborar, ya que ese es su negocio principal'.

Esta misma norma es aplicable al conector 'que' cuando presenta valor causal, como en 'Date prisa, que llegamos tarde'.

Así pues, en los ejemplos anteriores lo apropiado habría sido escribir 'Ante esos síntomas, es importante que busque atención médica, ya que pueden deberse a una infección respiratoria', 'Las cosas no transcurrieron de la mejor forma para el equipo, pues terminaron cometiendo un penal que acabó en gol' y 'Cree que podríamos estar llegando al fin de la epidemia, puesto que el número de personas afectadas está disminuyendo'.

Por otra parte, se recuerda que, cuando estos conectores y otros como 'dado que', 'debido a' o 'como' aparecen al principio de la oración, la subordinada que introducen termina con una coma, según se aprecia en 'Dado que son especies nocturnas, rara vez se encuentran a la luz del día'.

