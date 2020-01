Fundeu BBVA: coronavirus, claves de redacción

Madrid, 29 ene (EFE).- Con motivo del brote de coronavirus que está afectando a la ciudad china de Wuhan, la Fundación del Español Urgente, promovida por la Agencia EFE y el BBVA, ofrece una serie de claves para redactar adecuadamente las noticias relacionadas.

1. El sustantivo “coronavirus”, sin guion ni espacio

El sustantivo “coronavirus” se escribe en una sola palabra, sin guion ni espacio intermedios, tal como recoge el “Diccionario de términos médicos” de la Real Academia Nacional de Medicina. Es invariable en plural: “los coronavirus”.

2. El “coronavirus de Wuhan” o “2019-nCoV”

La expresión “coronavirus de Wuhan” se escribe con ce minúscula. Por otra parte, cabe señalar que los virus también se identifican con siglas (las cuales pueden contener caracteres como guiones o barras, e ir alternando mayúsculas y minúsculas): “2019-nCoV” es la denominación del nuevo virus de 2019.

3. “Enfermedad de coronavirus”, expresión desaconsejada

Se recomienda no emplear los nombres de los virus para las correspondientes enfermedades. Según la Organización Mundial de la Salud, los coronavirus pueden causar a los humanos diversas enfermedades que van desde el resfriado común hasta el SRAS (síndrome respiratorio agudo severo). En concreto, el nuevo coronavirus no es una enfermedad en sí, sino un tipo de virus que puede causar neumonía y es de la familia del que provoca el SRAS.

4. “Epidemia” y “pandemia”, diferencias

El “Diccionario de la lengua española” define epidemia como ‘enfermedad que se propaga durante algún tiempo por un país, acometiendo simultáneamente a gran número de personas’, mientras que “pandemia” es la ‘enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca a casi todos los individuos de una localidad o región’.

Por tanto, para referirse a la propagación del nuevo coronavirus y de las infecciones que provoca conviene utilizar el término “pandemia”, puesto que, según las últimas noticias, se han detectado enfermos infectados por el virus en trece países: China, Taiwán, Corea del Sur, Japón, Malasia, Nepal, Tailandia, Vietnam, Singapur, Australia, Francia, Estados Unidos y Canadá.

5. “Epidemia (o “pandemia”) de neumonía por coronavirus 2019-nCoV”, expresión precisa

La expresión “epidemia de coronavirus” (o “pandemia de coronavirus” si la noticia se centra no en la ciudad de origen, sino en su expansión) puede indicar que han aumentado los distintos tipos de coronavirus en el medio. Aunque se trata de un uso laxo no censurable, resulta más preciso especificar la enfermedad que en cada caso esté transmitiéndose: “epidemia de neumonía por coronavirus 2019-nCoV”. También es adecuada la expresión acortada “epidemia por coronavirus”, con la preposición “por”, no “de”.

6. “Epicentro del foco del virus”, expresión redundante

Se aconseja hablar de “el foco del virus” o “el epicentro del virus”, mejor que de “el epicentro del foco del virus”, que reitera en exceso la misma información.

7. El término “supercontagiador”, mejor que “super spreader”

El sustantivo “supercontagiador”, escrito en una sola palabra, sin guion ni espacio intermedios, es una alternativa preferible al anglicismo “super spreader”, término con el que se hace referencia a aquella persona cuya capacidad para transmitir un virus es muy superior a la media. También es posible optar por “supervector”, pues uno de los significados de “vector” es ‘ser vivo que puede transmitir o propagar una enfermedad’.

