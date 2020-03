Fundéu BBVA: “dar abasto”, no “dar a basto”

Madrid, 27 mar (EFE).- La grafía “dar abasto”, en dos palabras, es la adecuada para indicar que alguien o algo es suficiente para llevar a cabo una tarea o cubrir una necesidad, por lo que se desaconseja escribir “dar abasto”, señala la Fundación del Español Urgente, promovida por la Agencia EFE y el BBVA.

En los medios de comunicación pueden verse frases como “En los hospitales dicen que no se da a basto con los internados”, “Cajeros y reponedores pedían tranquilidad a los clientes y no daban a basto para rellenar las estanterías” o “En la farmacia no daban a basto a la incesante llegada de usuarios”.

El “Diccionario de uso del español de América y España” de la editorial Vox recoge la locución verbal “dar abasto” en dos palabras y la define como ‘atender todas las exigencias que genera una actividad’.

Por su parte, el “Diccionario panhispánico de dudas” señala específicamente que “es incorrecta la grafía separada ‘abasto’” y precisa que “dar abasto” suele emplearse en oraciones negativas (“no dar abasto”), que en gran parte de América se utiliza también “darse abasto” y que puede ir seguido por un complemento formado por “a” más sustantivo o infinitivo, “con” más sustantivo o “para” más infinitivo.

Así pues, en los ejemplos iniciales lo apropiado habría sido escribir “En los hospitales dicen que no se da abasto con los internados”, “Cajeros y reponedores pedían tranquilidad a los clientes y no daban abasto para rellenar las estanterías” y “En la farmacia no daban abasto a la incesante llegada de usuarios”.

La Fundéu BBVA (www.fundeu.es), que trabaja asesorada por la Real Academia Española y cuyo principal objetivo es el buen uso del español en los medios de comunicación, cuenta con la colaboración, además, del Instituto Cervantes, la Fundación San Millán, Accenture y Prodigioso Volcán. EFE