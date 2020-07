Fundéu BBVA: departamentos y divisiones internas, con mayúsculas

Madrid, 1 jul (EFE).- Las palabras significativas que forman el nombre de un departamento, división interna o área de una organización o empresa se escriben con mayúsculas iniciales, señala la Fundación del Español Urgente, promovida por la Agencia EFE.

En los medios de comunicación es frecuente encontrar frases como “El sindicato avisó al departamento de Recursos Humanos”, “El departamento de salud avisa a los fumadores” o “Reabre al público el departamento de urbanismo de Castro Urdiales”.

De acuerdo con la ortografía académica, se escriben con mayúscula inicial todas las palabras significativas que componen la denominación de entidades, instituciones, organismos y departamentos o divisiones administrativas. Así, lo adecuado es escribir “Departamento de Recursos Humanos” o “Área de Gestión Administrativa”, igual que se escribe “Ministerio de Sanidad y Consumo” o “Universidad Nacional de México”.

Por tanto, en los ejemplos anteriores lo apropiado habría sido escribir “El sindicato avisó al Departamento de Recursos Humanos”, “El Departamento de Salud avisa a los fumadores” y “Reabre al público el Departamento de Urbanismo de Castro Urdiales”.

Además, la mayúscula también se aplica al término o términos con que habitualmente se mencionan de forma abreviada una institución o entidad, como en “Contabilidad” por “Área de Contabilidad”.

Esta mayúscula puede mantenerse, aunque no es obligatoria, cuando, habiendo mencionado antes el nombre completo del departamento, hay una mención anafórica posterior introducida directamente por el artículo determinado, no por otros determinantes ni con adjetivos antepuestos; así, si en un primer momento se ha escrito el “Departamento de Contabilidad”, es posible optar luego simplemente por “el Departamento”, pero lo adecuado es “este departamento”, “el citado departamento” o “nuestro departamento”, no “este Departamento”, “el citado Departamento” ni “nuestro Departamento”.

