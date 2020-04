Fundéu BBVA: “escenario”, uso y abuso

Madrid, 8 abr (EFE).- El sustantivo “escenario”, que, entre otras cosas, significa ‘posibilidades o perspectivas de un hecho o de una situación’, tiene sinónimos en español, señala la Fundación del Español Urgente, promovida por la Agencia EFE y el BBVA.

En los medios, es muy frecuente encontrarlo en frases como “Londres se prepara para un escenario de colapso sanitario”, “Educación trabaja con el escenario de no volver a clase” o “El mejor escenario para EE. UU. podría ser 240 000 muertos”.

La palabra “escenario” está recogida en el Diccionario académico con, entre otros sentidos, el de ‘posibilidades o perspectivas de un hecho o de una situación’, por lo que, si bien su empleo en ejemplos como los anteriores no puede censurarse, sí que puede, sin embargo, llegar a ser un término del que estos días se abuse en aquellas informaciones que tratan de abordar las múltiples situaciones que son posibles o probables con el desarrollo de la actual pandemia.

Para ofrecer alternativas de redacción, se recuerda que en algunos casos es posible suprimir el término escenario sin que la oración, en rigor, cambie de sentido. En el primer ejemplo citado, “Londres se prepara para un escenario de colapso sanitario”, se puede optar por “Londres se prepara para el colapso sanitario”.

En otras oraciones pueden usarse voces de significado similar como “posibilidad”, “hipótesis”, “supuesto”, “caso”, etc. Así, en “Educación trabaja en el escenario de no volver a clase”, cabe decir “Educación trabaja con la posibilidad de no volver a clase”, y en “El mejor escenario para EE. UU. podría ser 240 000 muertos”, “En el mejor de los casos, EE. UU. podría tener 240 000 muertos”.

También es posible emplear otros sustantivos que, sin ser sinónimos de “escenario”, pueden ser hasta más precisos en algunos casos, como en “El escenario va a ir a peor, con más contagiados” o “El Congreso, ante un escenario histórico”, donde se podría haber optado por “situación” y “momento”, respectivamente.

