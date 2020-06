Fundéu BBVA: “formación”, uso preciso

Madrid, 19 jun (EFE).- El sustantivo “formación” significa ‘acción y efecto de formar o formarse’, pero no equivale a “curso” o “taller” ni a “conferencia” o “discurso”, señala la Fundación del Español Urgente, promovida por la Agencia EFE y el BBVA.

En los medios se ven a menudo frases como “Hicimos una formación de una semana y después todo ha resultado muy fácil”, “Ayer en la sede de la Cruz Roja se impartió la formación ‘Autocuidado en el acompañamiento’ dirigida al personal de orientación” o “¿Puede la empresa obligar a sus trabajadores a acudir a una formación en otra provincia?”.

“Formación” se usa adecuadamente cuando se refiere a la acción y el efecto de formar a alguien o formarse uno mismo, como en “Los cursos por internet ofrecen una gran flexibilidad y una formación de calidad”, “No hace falta tener una formación concreta” o “El máster ofrece una formación indispensable para formar parte de comités de ética asistencial”. Pero también se está utilizando muy habitualmente para hacer referencia a la actividad docente o pedagógica concreta a través de la que se forma, lo que resulta impreciso, ya que se pueden emplear alternativas más apropiadas, como “curso”, “cursillo”, “taller”, “jornada de formación” o incluso “conferencia” o “discurso”, dependiendo del contexto.

Este sustantivo también se usa de forma genérica cuando no se quiere o no se puede precisar el formato que adoptará la formación concreta, como en “Impartir una formación no resulta fácil cuando tu objetivo es provocar resultados tangibles en tus alumnos”; en este caso sigue siendo preferible sustituirlo por alguno de los sustantivos propuestos en el párrafo anterior u optar por una redacción alternativa: “Dar clase no resulta fácil cuando tu objetivo es provocar resultados tangibles en tus alumnos”.

Por tanto, en los ejemplos anteriores habría sido preferible escribir “Hicimos un curso de una semana y después todo ha resultado muy fácil”, “Ayer, en la sede de la Cruz Roja, se impartió la conferencia ‘Autocuidado en el acompañamiento’ dirigida al personal de orientación” y “¿Puede la empresa obligar a sus trabajadores a acudir a un curso formativo en otra provincia?”.

