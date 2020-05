Fundéu BBVA: “keynesianismo” y “keynesiano”, con minúscula y en redonda

Madrid, 19 may (EFE).- El sustantivo “keynesianismo” y el adjetivo “keynesiano”, que aluden a la doctrina económica de John Maynar Keynes, se escriben con minúscula, con 'y' y sin cursiva ni comillas, señala la Fundación del Español Urgente, promovida por la Agencia EFE y el BBVA.

En los medios de comunicación pueden encontrarse frases como “Muchas de las propuestas planteadas han sido del tipo Keinesiano clásico: promover el gasto público en infraestructura y el consumo para proteger la economía”, “Trump también era ‘Keynesiano’” o “Ante este panorama, podemos pensar que el Keynesianismo volverá a estar de moda”.

De acuerdo con la “Ortografía de la lengua española”, los sustantivos y adjetivos derivados de nombres propios se escriben con minúscula y sin resalte tipográfico, y conservan las características gráficas del nombre del que proceden para facilitar su identificación. Así, lo adecuado es escribir “newtoniano”, no “niutoniano”, o “shakespeariano”, no “chespiriano”, etc.

Por estas razones, en el caso de las teorías del economista británico, lo apropiado es escribir “keynesianismo” y “keynesiano” en minúscula, sin comillas ni otro resalte y con la ye que figura en su apellido (no “keinesianismo” ni “keinesiano”).

Así, en los ejemplos anteriores habría sido preferible escribir “Muchas de las propuestas planteadas han sido del tipo keynesiano clásico: promover el gasto público en infraestructura y el consumo para proteger la economía”, “Trump también era keynesiano” y “Ante este panorama, podemos pensar que el keynesianismo volverá a estar de moda”.

La Fundéu BBVA (www.fundeu.es), que trabaja asesorada por la Real Academia Española y cuyo principal objetivo es el buen uso del español en los medios de comunicación, cuenta con la colaboración, además, del Instituto Cervantes, la Fundación San Millán, Accenture y Prodigioso Volcán. EFE