Fundéu BBVA: “la alto cargo”, femenino de “el alto cargo”

Madrid, 3 feb (EFE).- “La alto cargo” es el femenino adecuado de la expresión “el alto cargo” cuando se emplea, referido a una persona, para expresar que esta tiene un empleo de elevada responsabilidad, señala la Fundación del Español Urgente, promovida por la Agencia EFE y BBVA.

Sin embargo, en la prensa es frecuente encontrar ejemplos como “Están en contacto con el consulado de Corea del Sur para seguir la evolución de la alta cargo hospitalizada”, “Le comunicó los problemas que había para conseguir el fichaje de la alta cargo del tripartito” o “Es lo que tiene entrar en política y hacerlo como una alta cargo del Ejecutivo autonómico”.

La locución nominal “alto cargo” está recogida en el Diccionario académico con dos sentidos: en el primero es equivalente de ‘empleo de elevada responsabilidad’ y es siempre masculino, pero en el segundo, con el significado de ‘persona que desempeña un alto cargo’, figura como común en cuanto al género, esto es, como masculino y femenino (“el alto cargo” / “la alto cargo”).

El hecho de que toda la expresión “alto cargo” se considere una locución nominal común en cuanto al género hace que sus dos componentes permanezcan invariables y que solo flexionen el resto de las palabras que con ellos concuerdan. De este modo, lo adecuado es decir “la alto cargo”, “una alto cargo”, “ninguna alto cargo”, etc. (y no “la alta cargo”, “una alta cargo”, “ninguna alta cargo”, etc.).

Por ello, en los ejemplos anteriores lo adecuado habría sido optar por “Están en contacto con el consulado de Corea del Sur para seguir la evolución de la alto cargo hospitalizada”, “Le comunicó los problemas que había para conseguir el fichaje de la alto cargo del tripartito” y “Es lo que tiene entrar en política y hacerlo como una alto cargo del Ejecutivo autonómico”.

Cuestión distinta es el caso de “alta representante”, que no figura como locución en el Diccionario académico, por lo que, en este caso, el femenino adecuado es “la alta representante”, con flexión también en el adjetivo. Al no ser alto parte de una locución fija, lo recomendable es que este concuerde con el artículo en femenino: “la alta representante”.

