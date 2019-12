Fundéu BBVA: 'no hace sino empeorar', mejor que 'no hace sino que empeorar'

Madrid, 9 dic (EFE).- La expresión 'no hacer sino', seguida de un infinitivo, se escribe sin la conjunción 'que' antes del verbo: 'no hace sino empeorar...', en vez de 'no hace sino que empeorar...', señala la Fundación del Español Urgente, promovida por la Agencia EFE y BBVA.

En los medios de comunicación pueden verse frases como 'La muerte de Stan Lee, uno de los creadores más importantes en la historia de los cómics, no hace sino que destacar lo que fue su trabajo como editor y guionista', 'Esto no hace sino que reflejar la grandeza del futbolista en la historia del club' o 'Padecemos un déficit estructural crónico que no hace sino que agravarse'.

Aunque la construcción 'no hacer sino' va seguida de 'que' cuando a continuación hay una forma verbal personal ('El movimiento de los figurantes no hace sino que se pierda la atención sobre lo que verdaderamente interesa'), la conjunción que se omite cuando se emplea el infinitivo: 'El movimiento de los figurantes no hace sino desviar la atención'.

Así pues, en los ejemplos iniciales lo apropiado habría sido escribir 'La muerte de Stan Lee, uno de los creadores más importantes en la historia de los cómics, no hace sino destacar lo que fue su trabajo como editor y guionista', 'Esto no hace sino reflejar la grandeza del futbolista en la historia del club' y 'Padecemos un déficit estructural crónico que no hace más que agravarse'.

