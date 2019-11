Fundéu BBVA: “no ser quién”, con tilde en “quién”

Madrid, 12 nov (EFE).- La locución “no ser (alguien) quién”, que según el diccionario “Salamanca” significa ‘carecer de la capacidad o habilidad para hacer algo o, más corrientemente, no tener derecho o autoridad moral para ello’, se escribe con tilde en “quién”, señala la Fundación del Español Urgente, promovida por la Agencia EFE y BBVA.

En los medios de comunicación es habitual encontrar frases como “Yo no soy quien para decidir cuándo y con quién debe reunirse el presidente de los Estados Unidos”, “La ONG no es quien para decir qué hay que hacer con ellos, pero sí que no hay que dejarlos morir” o “Nosotros somos gestores y no somos quién para decir qué es moralmente aceptable”.

El “Diccionario de la lengua española” recoge la locución “no ser alguien quién” con tilde en “quién”. Por su parte, la Ortografía señala que muchos interrogativos y exclamativos forman parte de locuciones, expresiones o fórmulas oracionales en las que se escriben con acento gráfico, como corresponde a su tonicidad. Entre estas, especifica “no ser quién”, cuyo plural es “no ser quiénes”.

Así pues, en los ejemplos iniciales lo apropiado habría sido escribir “Yo no soy quién para decidir cuándo y con quién debe reunirse el presidente de los Estados Unidos”, “La ONG no es quién para decir qué hay que hacer con ellos, pero sí que no hay que dejarlos morir” y, en plural, “Nosotros somos gestores y no somos quiénes para decir qué es moralmente aceptable”.

La Fundéu BBVA (www.fundeu.es), que trabaja asesorada por la Real Academia Española y cuyo principal objetivo es el buen uso del español en los medios de comunicación, cuenta con la colaboración, además, del Instituto Cervantes, la Fundación San Millán, Accenture y Prodigioso Volcán. EFE