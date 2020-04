Fundéu BBVA: “poscoronavirus”, pero “pos-COVID-19”

Madrid, 23 abr (EFE).- Tanto “poscoronavirus” como “pos-COVID-19” (o “pos-COVID”) son grafías adecuadas, señala la Fundación del Español Urgente, promovida por la Agencia EFE y el BBVA.

Sin embargo, en los medios de comunicación se pueden encontrar frases como “España pide un fondo de recuperación europeo post Covid-19”, “Claves para el turismo post covid” o “La era postcoronavirus: caricias y abrazos restringidos”.

Según indica la “Ortografía de la lengua española”, lo recomendable es emplear la forma “pos-“, mejor que “post-“, tanto antes de vocal como de una consonante que no sea ese. Por ello, en palabras como “pos-COVID” y “poscoronavirus”, es preferible optar por la forma simplificada de este prefijo.

Esta misma obra señala que, como norma general, los prefijos se escriben unidos a la palabra a la que acompañan. Así, la más adecuada es la forma “poscoronavirus”, y no “pos-coronavirus” ni “pos coronavirus”.

En el caso de “COVID”, la Ortografía también establece que, cuando los prefijos se unen a siglas, lo preceptivo es intercalar un guion entre ellos y la palabra. De este modo, la grafía es “pos-COVID”. El guion es también la opción recomendada cuando la enfermedad mantiene su denominación entera, “pos-COVID-19”, de la misma manera que se escribe “anti-COVID-19” para aludir a las vacunas y los tratamientos.

No obstante, si el nombre de la enfermedad se lexicaliza, lo adecuado es que se escriba enteramente en minúsculas, y no con mayúscula inicial, pues los nombres de las enfermedades son comunes (“covid”, y no “Covid”). A esta forma “covid”, ya lexicalizada, se le puede unir el prefijo sin guion, de igual manera que se describe en el caso de “poscoronavirus”: “poscovid”, mejor que “pos-covid”.

Por tanto, en los ejemplos anteriores habría sido preferible escribir “España pide un fondo de recuperación europeo pos-COVID-19”, “Claves para el turismo poscovid” y “La era poscoronavirus: caricias y abrazos restringidos”.

La Fundéu BBVA (www.fundeu.es), que trabaja asesorada por la Real Academia Española y cuyo principal objetivo es el buen uso del español en los medios de comunicación, cuenta con la colaboración, además, del Instituto Cervantes, la Fundación San Millán, Accenture y Prodigioso Volcán. EFE