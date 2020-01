Fundéu BBVA: “save the date”, alternativas en español

Madrid, 20 ene (EFE).- El sustantivo “preinvitación” o expresiones como “reserva la fecha” o “apunta el día” son algunas posibles alternativas en español a “save the date”, señala la Fundación del Español Urgente, promovida por la Agencia EFE y BBVA.

Cada vez es más frecuente encontrar en los medios de comunicación frases como “Ideas originales para crear el Save the Date de vuestra boda y sorprender a los invitados”, “Unos seis meses antes de la boda puedes enviarles un ‘save the date’” o “¡Save the date! El lunes 8 de julio a las 21:30 h”.

Un “save the date” es una tarjeta, foto, vídeo, etc., que anuncia con varios meses de antelación la fecha de un acontecimiento, especialmente una boda, para que el destinatario tenga tiempo de reservar la fecha que se indique y pueda de tal modo acudir al evento e informar de ello a los organizadores.

Se trata de una comunicación previa a la invitación formal, que incluye más detalles del evento, y puede traducirse como “preinvitación”, en una sola palabra y sin guion ni espacio intermedios. En caso de que no se emplee como sustantivo, sino como exhortación, puede recurrirse a giros como “reserva la fecha”, “apunta el día”, “anótalo en la agenda”...

Así pues, en los ejemplos iniciales habría sido preferible escribir “Ideas originales para crear la preinvitación de vuestra boda y sorprender a los invitados”, “Unos seis meses antes de la boda puedes enviarles una preinvitación” y “¡Anótalo en la agenda! El lunes 8 de julio a las 21:30 h”.

Se recuerda, en cualquier caso, que la expresión inglesa adecuada es “save the date”, no “safe the date”, y que, en caso de optar por ella, lo apropiado es destacarla en cursiva o, si no se dispone de este tipo de letra, entre comillas.

La Fundéu BBVA (www.fundeu.es), que trabaja asesorada por la Real Academia Española y cuyo principal objetivo es el buen uso del español en los medios de comunicación, cuenta con la colaboración, además, del Instituto Cervantes, la Fundación San Millán, Accenture y Prodigioso Volcán. EFE