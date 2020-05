Fundéu BBVA: videojuegos, escritura adecuada

Madrid, 26 may (EFE).- Los videojuegos son obras de creación, por lo que se escriben en cursiva, señala la Fundación del Español Urgente, promovida por la Agencia EFE y el BBVA.

En la prensa, es frecuente encontrar ejemplos como “El éxito de ‘Animal Crossing’, el juego que consiguió llevarnos a una isla paradisíaca en tiempos de confinamiento”, “Activision publicó los resultados financieros del primer trimestre de 2020 y ‘Call of Duty: Modern Warfare’ sigue arrasando en ventas” o “The Witcher 3: Wild Hunt Red, Dead Redemption 2, The Legend of Zelda: Breath of the Wild y Grand Theft Auto V, juegos de mundo abierto que nos permiten respirar esa libertad que actualmente no tenemos por el confinamiento”.

De acuerdo con la norma establecida en la “Ortografía de la lengua española”, al citar una obra de creación se escribe con inicial mayúscula solo la primera palabra y los nombres propios, si se incluye alguno. De este modo, lo adecuado es escribir “The legend of Zelda”, donde la inicial de la primera palabra y el nombre propio, “Zelda”, se escriben con mayúsculas.

Sin embargo, es muy frecuente que los nombres de los videojuegos se comercialicen sin traducir. Cuando se mencionan los títulos originales de obras no escritas en español, se puede optar por aplicarles la norma española (y escribir, por tanto, “Animal crossing”, “Call of duty”, “The witcher 3”, “Red dead redemption 2” y “Grand theft auto V”) o puede respetarse la forma de escribirlos en la lengua correspondiente (“Animal Crossing”, “Call of Duty”, “The Witcher 3”, “Red Dead Redemption 2” y “Grand Theft Auto V”).

Es habitual también que el nombre completo del videojuego incluya dos puntos y que estos sirvan para separar el aspecto general del juego, con frecuencia una saga, del desarrollo concreto en el que va a centrarse, alguna aventura en concreto. En estos casos, la norma española indica que la palabra que sigue a los dos puntos comience por minúscula inicial. Escribiríamos así “The witcher 3: wild Hunt” o “The legend of Zelda: breath of the wild”, aunque también en este caso podría dejarse la mayúscula si se opta por seguir la norma de la lengua original.

En cualquier caso, se aplique la norma española o se respete la ortotipografía de la lengua original, lo adecuado es escribir estos nombres en cursiva. Por tanto, en los ejemplos anteriores, habría sido preferible optar por “El éxito de Animal Crossing, el juego que consiguió llevarnos a una isla paradisíaca en tiempos de confinamiento” y “Activision publicó los resultados financieros del primer trimestre de 2020 y Call of Duty: Modern Warfare sigue arrasando en ventas” y también por “The witcher 3: wild hunt, Red dead redemption 2, The legend of Zelda: breath of the wild y Grand theft auto V, juegos de mundo abierto que nos permiten respirar esa libertad que actualmente no tenemos por el confinamiento”.

