Fundéu BBVA: XVIII Cumbre del MNOAL, 5 claves de redacción

Madrid, 25 oct (EFE).- Con motivo de la XVIII Cumbre del Movimiento de Países No Alineados (MNOAL), que se lleva a cabo entre el viernes 25 y el sábado 26 de octubre, la Fundación del Español Urgente, promovida por la Agencia EFE y BBVA, ofrece las siguientes claves para una adecuada redacción de las noticias relacionadas:

1. “MNOAL”, mejor que “Mnoal”

La sigla asentada del “Movimiento de los (Países) No Alineados” se escribe con todas las letras en mayúsculas, pues la “M” inicial impide leerla como un acrónimo: “MNOAL”, mejor que “Mnoal”. Dado que la “M” inicial se corresponde con el sustantivo “movimiento”, lo apropiado es hablar de “el MNOAL”, con artículo masculino, no “la MNOAL”.

2. Cumbre “decimoctava”, mejor que “decimooctava” o “décimo octava”

Para indicar la edición que se celebra, es posible utilizar:

- números romanos: “XVIII Cumbre”;

- números ordinales: “18.ª Cumbre”;

- ordinales con letras: “decimoctava” o “décima octava Cumbre”, no “decimooctava” ni “décima octava Cumbre”;

- números cardinales: “18 Cumbre”.

3. “Azerbaiyán”, no “Azerbayán” ni “Azerbaiján”

El nombre del país que asume la presidencia “pro tempore” es “Azerbaiyán”, no “Azerbayán” ni “Azerbaijan”. El gentilicio habitual es “azerbaiyano”, aunque también se llama “azeríes” a los habitantes de este país, cuya capital es “Bakú”, con tilde en la “u”.

4. Presidencia “pro tempore”, en cursiva y sin tilde

Venezuela traspasa a Azerbaiyán la presidencia “pro tempore”, latinismo escrito en cursiva, sin tilde y en dos palabras, por lo que se desaconsejan las variantes “pro témpore” y “protémpore”.

5. Los “países no alineados”, mayúsculas y minúsculas

La expresión “países no alineados” se escribe únicamente con iniciales mayúsculas cuando forma parte del nombre propio del movimiento: “Movimiento de Países No Alineados”. En cambio, se opta por las minúsculas cuando tal secuencia es meramente descriptiva: “Provocó una firme voluntad de potenciar los lazos entre los países no alineados”.

La Fundéu BBVA (www.fundeu.es), que trabaja asesorada por la Real Academia Española y cuyo principal objetivo es el buen uso del español en los medios de comunicación, cuenta con la colaboración, además, del Instituto Cervantes, la Fundación San Millán, Accenture y Prodigioso Volcán. EFE