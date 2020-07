Fundéu: “mar”, “río”, “volcán” y otros accidentes geográficos, en minúscula

Madrid, 17 jul (EFE).- Los nombres de los accidentes geográficos compuestos por un sustantivo genérico (“mar”, “río”, “volcán”...) y un nombre propio (“Mediterráneo”, “Orinoco”, “Kilauea”...) se escriben normalmente con el genérico en minúscula, señala la Fundación del Español Urgente, promovida por la Agencia EFE.

En los medios de comunicación pueden verse frases como “Se inició una búsqueda en la que se recorrieron 120.000 kilómetros cuadrados en el Océano Índico”, “Erupción del Volcán de Fuego en Guatemala” o “Alertan sobre el calor en el Desierto de Arizona”.

Tal como señala la ortografía académica, los nombres comunes genéricos que acompañan a los nombres propios de los accidentes geográficos suelen escribirse con minúscula inicial: “océano Pacífico”, “mar Muerto”, “río Amazonas”, “cordillera de los Andes”...

Así pues, en los ejemplos iniciales lo apropiado habría sido escribir “Se inició una búsqueda en la que se recorrieron 120 000 kilómetros cuadrados en el océano Índico”, “Erupción del volcán de Fuego en Guatemala” y “Alertan sobre el calor en el desierto de Arizona”.

Existen algunas excepciones en las que el sustantivo genérico se escribe con mayúscula inicial. En este sentido, cabe destacar dos casos:

1. El nombre genérico no es realmente tal porque denota una realidad que no se corresponde con la naturaleza del referente designado; por ejemplo, el “Río de la Plata” no designa ningún río, sino un estuario, mientras que se escribe “mar Muerto” o “mar Caspio”, aunque sean lagos, porque una de las acepciones de “mar” es ‘lago de cierta extensión’ (y, por tanto, “mar” se corresponde con la naturaleza del referente).

2. El nombre genérico se escribe sin artículo antepuesto: se dice “Desarticulada la principal red criminal de tráfico de armas en Ciudad Real”, no “... en la Ciudad Real”.

