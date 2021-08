FundéuRAE: “acqua alta”, en cursiva, o “agua alta”, en redonda

Madrid, 12 ago (EFE). La Fundación del Español Urgente, promovida por la Agencia EFE y la RAE, recuerda que “acqua alta”, en italiano y en cursiva, o “agua alta”, en español y en redonda, son las formas adecuadas para referirse a las mareas que se producen periódicamente en la laguna de Venecia y que suelen conllevar la inundación de la ciudad. No es adecuada la forma “aqua alta”, sin “c”.

En los medios se ven frases como “El Acqua Alta sigue sin dar tregua en Venecia”, “La nueva defensa contra el 'Acqua alta' se encuentra en fase de pruebas hasta finales de 2021” o “El fenómeno 'aqua alta' inunda Venecia en pleno verano”.

La expresión acuñada en italiano para referirse a este fenómeno es “acqua alta”, que puede traducirse al español por “agua alta”, como de hecho se viene haciendo en numerosos medios de comunicación.

Si se emplea el italianismo, se recuerda que la primera palabra se escribe con la secuencia “cq”, no solo con “q”, y que lo adecuado es destacarla en cursiva (o entre comillas si no se dispone de este tipo de letra) por tratarse de un extranjerismo no adaptado. Si se usa la forma española “agua alta”, lo adecuado es mantenerla en redonda.

En cualquiera de los dos casos se escribe con minúsculas iniciales al no ser el nombre propio de un fenómeno concreto, sino una denominación meramente descriptiva.

Se recuerda asimismo que “agua” es uno de los sustantivos femeninos que comienza por “a” tónica y ante los que el artículo determinado singular adopta la forma “el”, en lugar de “la” (“el agua alta”, no “la agua alta”). En esos mismos casos se usan los demostrativos femeninos “esta, esa” y “aquella” (“aquella agua alta”, no “aquel agua alta”)”, mientras que con “un”, “algún” y “ningún” se admiten ambas posibilidades (“un agua alta” o “una agua alta”), aunque es más frecuente el indefinido masculino.

Así, en los casos iniciales lo adecuado habría sido escribir, por ejemplo, “El 'acqua alta' sigue sin dar tregua en Venecia”, “La nueva defensa contra el agua alta se encuentra en fase de pruebas hasta finales de 2021” y “El fenómeno 'acqua alta' inunda Venecia en pleno verano”.

