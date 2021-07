FundéuRAE: 'biológico' y 'vacuna', matices de significado

Madrid, 21 jul. (EFE).-Solo es adecuado utilizar 'biológico' para referirse a 'vacuna' como denominación genérica, ya que no son sinónimos, recuerda la Fundación del Español Urgente, promovida por la Agencia EFE y la RAE.

En los medios de algunas áreas se encuentran frases como 'La vacuna de Pfizer, el biológico con el que se espera vacunar a cerca de 5 millones de colombianos', 'La dependencia prevé administrar el biológico al personal de primer nivel de hospitales que atienden a pacientes con el virus' o 'Los países iniciaron una carrera sin precedentes para recibir y administrar el biológico de manera eficaz'.

Como indican fuentes consultadas de la Real Academia Nacional de Medicina, los medicamentos biológicos son fármacos que contienen uno o más principios activos de origen biológico. Por influencia del inglés, es frecuente utilizar solo 'biológico', ya sustantivado, en lugar de 'medicamento biológico', especialmente en plural: 'Los biológicos y biotecnológicos son el presente y el futuro del tratamiento de muchas enfermedades graves'. Se trata de una situación análoga a la de adjetivos como 'lácteo' o 'fertilizante', que pueden usarse como sustantivos, por lo que no cabe su censura: 'Yogur: el lácteo por excelencia para reforzar el sistema inmunitario' o '¿Cómo interpretar el código de los fertilizantes?'. No obstante, en el ámbito de la medicina y por precisión, se prefiere no emplear esta denominación abreviada, sino la expresión completa.

Dado que las vacunas son medicamentos biológicos, no es incorrecto emplear esta última expresión, como tampoco 'biológico', pero con ello se pierde precisión, por lo que se recomienda emplear preferentemente 'vacuna' en primer lugar y solo recurrir a 'medicamento biológico' o 'biológico' como alternativa para evitar reiteraciones en la redacción de las noticias. Por la misma razón, es preferible 'medicamento biológico' a 'biológico'.

Así, aunque los anteriores ejemplos no sean incorrectos, habría sido mejor 'La vacuna de Pfizer, el medicamento biológico con el que se espera vacunar a cerca de 5 millones de colombianos', 'La dependencia prevé administrar la vacuna al personal de primer nivel de hospitales que atienden a pacientes con el virus' y 'Los países iniciaron una carrera sin precedentes para recibir y administrar la vacuna de manera eficaz'.

Se recuerda que no es adecuado utilizar 'biológico' para referirse al 'tratamiento biológico', como en 'En general, una vez agotadas las opciones terapéuticas, se suspenderá el biológico si no se ha obtenido una mejoría determinada', donde lo indicado habría sido 'En general, una vez agotadas las opciones terapéuticas, se suspenderá el tratamiento biológico [o 'el tratamiento con (medicamentos) biológicos'] si no se ha obtenido una mejoría determinada'.

