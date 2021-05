FundéuRAE: conflicto palestino-israelí: claves de redacción

Madrid, 20 may (EFE). Con motivo de un nuevo recrudecimiento de la violencia en el conflicto entre Palestina e Israel, la Fundación del Español Urgente, promovida por la Agencia EFE y la RAE, ofrece algunas claves de redacción para las noticias referidas a este enfrentamiento.

1. 'Conflicto palestino-israelí', con guionPara referirse al conflicto que enfrenta a los palestinos con los israelíes, lo apropiado es emplear el término 'palestino-israelí', mejor que 'israelí-palestino', ya que, cuando ambas palabras conservan sus formas sin modificaciones, se tiende a colocar en primer lugar la que termina en '-o'. Las dos palabras se escriben unidas por un guion y solo la segunda concuerda en género y número con el sustantivo (la primera permanece invariable): 'las relaciones palestino-israelíes', 'el acuerdo palestino-israelí', 'la paz palestino-israelí'...

2. Nombres de protagonistasLa grafía adecuada de los nombres propios de algunos de los protagonistas de la información son 'Mahmud Abás' (y su sobrenombre, 'Abu Mazen'), 'Riyad Mansur' (no 'Mansour'), 'Ismail Haniye', 'Guilad Shalit' (no 'Gilad'), 'Jaled Mashal' (no 'Yaled Meshal') y 'Brahim Gali' (no 'Ghali').

3. Nombres de lugares En cuanto a los lugares en los que se desarrolla el conflicto, el modo de escribir algunos de los más comunes es 'Ramala' o 'Ramálah' (no 'Ramla' ni 'Ramallah'), 'Rafa' o 'Ráfah' (mejor que la forma aguda 'Rafá'), 'Jan Yunis' (con esta pronunciación y no 'Yan Yunis'), 'Nablus' (mejor que 'Nablús'), 'Yenín' (no 'Jenin', 'Jenín' ni 'Yenin'). 'Hebrón', 'Golán' y 'Sinaí' son palabras agudas y se escriben con tilde.

La 'Franja de Gaza' (o 'la Franja', si se opta por la forma abreviada) es la denominación de uno de los territorios ocupados y 'Gaza' es el nombre de su ciudad principal.

4. Gentilicios Respecto a los gentilicios, conviene recordar que 'israelí', pl. 'israelíes' o 'israelís', es el que corresponde a las personas que viven en el moderno Estado de Israel (no 'israelita'). 'Israelita',' hebreo' y 'judío' tienen otros significados y usos.

El gentilicio de los naturales de Gaza es 'gazatí', pl. 'gazatíes' o 'gazatís', y el correspondiente a Tel Aviv, 'telaviví' (pl. 'telavivíes' o 'telavivís') o 'telavivense'.

5. Organizaciones y grupos que intervienenEntre las organizaciones y grupos que intervienen en el conflicto, se encuentran algunas cuyos nombres aparecen en los medios de comunicación con formas diversas. Las adecuadas son 'Hamás' (con tilde) y 'Brigadas de Ezedin Al Kasem' (no 'Azedin' —o 'Ezzedin'— 'Al Qasam'...).

6. 'Tregua' y 'alto el fuego', diferenciaLos términos 'tregua' y 'alto el fuego' no son sinónimos. El primero tiene un carácter más provisional, incluye condiciones concretas y carece de validez jurídica, mientras que el segundo suele preceder al cese de hostilidades y es el paso previo a la firma de la paz.

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación. EFE