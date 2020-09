FundéuRAE: 'consistir en', no 'consistir de'

Madrid, 29 sep (EFE).- La preposición que acompaña al verbo 'consistir' para introducir aquello de lo que se compone algo o de lo que se trata es 'en' y no 'de', señala la Fundación del Español Urgente, promovida por la Agencia EFE y la RAE.

En los medios de comunicación se pueden encontrar frases como las siguientes: 'La actuación ha consistido de la desinfección de las zonas comunes', 'Disfrutaron de una cena que consistió de un aperitivo, un plato principal, un segundo y un postre' o «Su fauna consiste de venados rojos, cabras y ganado vacuno'.

Tal como explica el 'Diccionario panhispánico de dudas', la preposición que corresponde al verbo 'consistir' en cualquiera de sus sentidos es 'en', no 'de'. El empleo de esta última podría ser un calco del inglés 'to consist of' o un cruce con el giro 'componerse de', que en ciertos casos tiene un sentido similar a 'consistir en'.

Por ello, en los ejemplos anteriores lo adecuado habría sido 'La actuación ha consistido en la desinfección de las zonas comunes', 'Disfrutaron de una cena que consistió en un aperitivo, un plato principal, un segundo y un postre' y 'Su fauna consiste en venados rojos, cabras y ganado vacuno'.

La FundéuRAE (www.fundeu.es), que trabaja asesorada por la Real Academia Española y cuyo principal objetivo es el buen uso del español en los medios de comunicación, cuenta con la colaboración, además, de Prodigioso Volcán. EFE