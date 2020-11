FundéuRAE: elecciones en los EE. UU., claves de redacción

Madrid, 2 nov (EFE).- Con motivo de la celebración de las elecciones en los Estados Unidos, la Fundación del Español Urgente, promovida por la Agencia EFE y la RAE, ofrece algunas claves para una buena redacción de las noticias relativas a este acontecimiento:

1. 'EE. UU.' o 'EUA', no 'USA'La abreviatura 'EE. UU.' y la sigla 'EUA' son adecuadas para referirse a los Estados Unidos, según el 'Diccionario panhispánico de dudas', que censura, en cambio, el uso de las formas inglesas 'USA' (United States of America) y 'US' (United States). La abreviatura se escribe duplicando las letras para indicar el plural y con puntos y espacio entre cada una de las partes ('EE. UU.').

2. 'Estados Unidos' o 'los Estados Unidos'El nombre del país es 'Estados Unidos de América', aunque suele abreviarse como 'Estados Unidos'. Se puede usar artículo o no: si lleva artículo, concuerda en plural con el verbo ('Los Estados Unidos eligen nuevo presidente'), y, si no lo lleva, el verbo va en singular: 'Estados Unidos elige nuevo presidente'.

3. 'Estadounidense' y 'norteamericano', mejor que 'americano'Tanto 'estadounidense' como 'norteamericano', mejor que 'americano', son gentilicios válidos. El diccionario académico también recoge la grafía 'estadunidense', usada en algunos países hispanoamericanos, particularmente en México y Honduras.

4. Los nombres de los estados, en españolSe recomienda emplear, si lo hay, el nombre español tradicional de los estados federados: 'Carolina del Norte', 'Hawái' o 'Luisiana', mejor que 'North Carolina', 'Hawaii' y 'Louisiana'. Esta recomendación recoge los más habituales.

5. 'Quincuagésimas novenas elecciones' y 'cuadragésimo sexto presidente'Las elecciones presidenciales del 3 de noviembre serán las 'quincuagésimas novenas', y el nuevo presidente, el 'cuadragésimo sexto' en la historia de los Estados Unidos. La 'Ortografía de la lengua española' indica que en los números ordinales, a partir de la tercera decena, es preferible la forma en dos palabras, en la que los dos elementos son variables en género y número. No obstante, no se consideran incorrectas las grafías en una sola palabra ('quincuagesimonoveno' y 'cuadragesimosexto'), en cuyo caso la variación de género y número solo se da en la segunda palabra.

6. 'Compromisario' o 'miembro del Colegio Electoral', mejor que 'elector'Las expresiones 'compromisario' o 'miembro del Colegio Electoral' (y en algunos casos 'voto electoral') son preferibles a elector para aludir a cada uno de los 538 miembros del órgano que designa al presidente de los Estados Unidos.

7. 'Elegido presidente', pero también 'elegido como presidente'Con los verbos 'elegir', 'nombrar', 'denominar', 'declarar', 'considerar' y otros de parecido sentido es posible utilizar 'como' para introducir el complemento.

8. 'La vicepresidenta', mejor que 'la vicepresidente'La palabra 'vicepresidenta' está registrada en el diccionario académico y es una forma válida y preferible a 'vicepresidente' para aludir a las mujeres que ocupan ese cargo.

9. 'Preelectoral' y 'poselectoral', en una sola palabraLos términos 'preelectoral' y 'poselectoral' se escriben en una sola palabra, sin guion ni espacio entre el prefijo y la palabra a la que acompañan. En el caso de 'poselectoral', la ortografía académica considera preferible la forma sin 't', aunque también es válida 'postelectoral'.

10. 'Recuento', alternativa válida a 'escrutinio'El término 'recuento' es una alternativa válida a la palabra 'escrutinio' para aludir al proceso que se lleva a cabo para comprobar cuántos votos ha recibido cada candidatura en unas elecciones. También se usan y son adecuadas alternativas como 'cómputo' y 'conteo'.

11. 'Pato cojo' o 'pato rengo', con resalteLas expresiones 'pato cojo' o 'pato rengo', que traducen al español la inglesa 'lame duck', se usan para referirse a un político saliente, en este caso al presidente de los Estados Unidos, en el periodo que va desde la elección de su sucesor hasta su efectiva toma de posesión, en alusión a su poca capacidad para moverse en ese periodo. Conviene destacar esta expresión coloquial con cursiva, o entrecomillarla si no se dispone de ese tipo de letra, por tratarse de un uso figurado.

12. 'Estados bisagra', mejor que 'swing states'Los 'swing states' son aquellos estados de los EE. UU. en los que los candidatos del Partido Republicano y del Partido Demócrata cuentan con un apoyo similar y que son considerados claves para el resultado de las elecciones presidenciales. Puesto que este concepto puede expresarse de diversas maneras en español, no hay razón para emplear el anglicismo existiendo opciones como 'estado bisagra' (cuyo plural recomendable es 'estados bisagra', mejor que 'estados bisagras'), 'estado pendular' o 'estado dudoso'.

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación. EFE