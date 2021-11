FundéuRAE: “existencias”, equivalente a “stock”

Madrid, 1 nov (EFE). La Fundación del Español Urgente, promovida por la Agencia EFE y la RAE, recuerda que “existencias”, “mercancías almacenadas”, “excedente” o la adaptación “estocaje” son, en función del contexto, alternativas en español al anglicismo “stock”.

En los medios de comunicación es habitual encontrar frases con la voz inglesa: “Los jugueteros de Alicante temen quedarse sin stock esta Navidad por la crisis de las materias primas”, “Sectores como el textil y la electrónica sufren retrasos y falta de stock” o “Sanidad ha pedido a los laboratorios que pospongan las nuevas entregas de vacunas para reducir el stock”.

La vigesimotercera edición del “Diccionario de la lengua española” recoge la voz “stock” escrita en cursiva, la cual remite a la entrada “existencias”, en concreto a la acepción de ‘mercancías destinadas a la venta, guardadas en un almacén o tienda’.

Así pues, en los ejemplos anteriores habría sido preferible escribir “Los jugueteros de Alicante temen quedarse sin existencias esta Navidad por la crisis de las materias primas”, “Sectores como el textil y la electrónica sufren retrasos y falta de existencias” y “Sanidad ha pedido a los laboratorios que pospongan las nuevas entregas de vacunas para reducir el excedente”.

Se recuerda que este anglicismo también puede equivaler, según el contexto, a “mercancías almacenadas”, “mercancías en depósito”, “excedente”, “inventario” o, en lugar de “stock de viviendas”, “viviendas/pisos en venta” o “disponibles”.

Por otra parte, la adaptación “estocaje”, que se emplea en muchas ocasiones, es también una opción válida y recogida en el diccionario académico como propia de España: “Los comerciantes se agarran a un buen inicio de rebajas para vender el estocaje”.

En economía, el término “stock” se utiliza para distinguir entre una “variable stock”, que refleja un valor en un determinado momento (por ejemplo, el “stock” de viviendas sin vender en una fecha concreta), y una “variable flujo”, que alude al volumen o importe de las transacciones correspondientes a un cierto período (por ejemplo, las ventas de viviendas durante todo un año). En este sentido, “variable stock” puede equivaler en español a “variable saldo” o “variable instantánea”, frente a la “variable flujo” o “variable periódica”.

Si, en cualquier caso, se opta por el extranjerismo, lo apropiado es emplear la cursiva o, cuando no se dispone de este tipo de letra, escribirlo entre comillas.

Por último, las construcciones inglesas "to be in stock" y "to be out of stock" corresponden a las españolas "tener en existencia" (o "en almacén") y "estar agotado".

